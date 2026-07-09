Assurance vie : quels gains espérer en investissant 10.000 euros pendant 10 ans ?

information fournie par Moneyvox • 09/07/2026 à 08:25

Comment vous aurait rapporté 10.000€ investis sur un fonds en euros pendant 10 ans ? ( Crédits photo: © DVisions- stock.adobe.com)

Combien est-il possible de gagner grâce à un placement en assurance vie de 10 000 euros pendant 10 ans ? Les calculs de l'Observatoire des produits d'épargne financière (Opef) dans son dernier rapport.

43 millions : voici le nombre de contrats d'assurance vie recensés en fin d'année. Légèrement moins populaire que le Livret A, avec 58 millions de contrats ouverts, l'assurance vie capte néanmoins nettement plus d'épargne que le livret réglementé. Pour comparaison, l'encours global des contrats d'assurance vie a atteint les 2 107 milliards d'euros en fin d'année 2025, contre 449,6 milliards d'euros pour les Livrets A. Et si le succès de l'assurance vie reposait sur la performance de ce placement ?

Un rendement net de frais de 6,13 % par an pour l'assurance vie selon l'Opef

Le jeudi 25 juin dernier, l'Observatoire des produits d'épargne financière, ou Opef, a publié un rapport dans lequel est calculé le rendement d'un investissement en assurance vie de 10 000 euros effectué il y a 10 ans. Dans le détail, la simulation réalisée par l'Opef concerne un investissement réalisé en 2016 sur une assurance vie multi-supports avec un profil de gestion plutôt prudent : 6 000 euros avaient alors été investis sur un fonds euros et 4 000 euros sur un fonds d'actions monde.

Avec une répartition à 60 % sur un fonds euros à capital garanti et à 40 % sur des unités de compte (UC) présentant un risque de perte en capital, le rendement net de tous frais du contrat concerné a atteint les 6,13 % par an entre 2016 et 2025. Au total, les 10 000 euros investis au départ se sont ainsi transformés en 18 126 euros, soit un gain de 8 126 euros sur 10 ans. Pour comparaison, sur la même période, l'inflation a été en moyenne de 1,85 % par an, et le rendement réel de ce contrat atteint donc les 4,28 %.

La performance du contrat pris en exemple par l'Opef est essentiellement liée à celle du fonds action monde : 10,55 % par an, ce malgré des frais annuels de gestion relativement élevés de 2,23 %. Le fonds euros, quant à lui, a nettement moins performé, avec un rendement net de 1,87 % par an après déduction des frais annuels de gestion de 0,67 %, contrepartie de la sécurité que ce type de placement apporte, le capital investi sur des fonds euros étant garanti.

Un exemple type d'investissement en assurance vie qui ne présume pas des performances futures

L'exemple pris par l'Observatoire des produits d'épargne financière ne doit pas faire oublier que les performances passées ne font pas préjuger des performances futures. Tout investissement financier doit être mûrement réfléchi, et les risques de perte en capital liés à la détention d'unités de compte, ici le fonds action monde, doivent être pris en compte. Certains fonds peuvent en effet mieux performer que celui pris en exemple par l'Opef, quand d'autres peuvent faire moins bien.

L'Opef avait par ailleurs publié un rapport similaire en 2024, dans lequel était pris le même exemple, mais sur une période d'investissement de 10 ans allant de 2014 à 2023 au lieu de 2016 à 2025. Les 10 000 euros placés à l'origine s'étaient alors transformés en 16 904 euros, soit un rendement net de tous frais de 5,93 % par an. L'inflation au cours de cette période avait été de 1,7 % par an en moyenne, soit un rendement réel moyen encore déjà largement positif : +3,69 % par an.