Épargne : la passivité des Français face à leur banque

information fournie par Tout sur mes finances • 24/04/2026 à 09:32

mains tenant un puzzle composé de pièces en lien avec la finance et l'épargne (Crédits: Adobe Stock - IA)

Les épargnants français interrogent rarement la pertinence des placements qui leur sont proposés, alors même qu'ils sont nombreux à juger décevantes les performances délivrées.

Les Français ne bousculent guère leur banquier en matière d'épargne financière. D'après une enquête réalisée par la société d'études Selvitys pour le compte du cabinet de gestion de patrimoine Alternative Patrimoine, 62% des personnes interrogées reconnaissent n'avoir jamais remis en question les placements proposés par leur banque. Parmi elles, 44% admettent n'avoir jamais cherché à en discuter le bien-fondé, et 18% ne se sont même jamais posé la question. Dans la même veine, 58% n'ont jamais confronté les produits de leur établissement à d'autres offres disponibles sur le marché.

Cette inertie s'inscrit dans un contexte de concentration massive de l'épargne au sein des réseaux bancaires classiques : 74% des Français y logent l'essentiel de leur épargne financière. Un attachement qui s'explique d'abord par la confiance (46%), mais aussi par l'habitude (27%) et la commodité (19%).

Des épargnants dans le brouillard

Ce désintérêt relatif va de pair avec une relative ignorance sur ce que rapporte réellement l'épargne. Seule une minorité de Français - 19% - affirme savoir précisément quelle performance est délivrée par leurs placements. Pour les autres, le flou prédomine, voire l'ignorance totale : 45% n'en ont qu'une vague idée, 25% ne la connaissent « pas vraiment » et 12% la méconnaissent.

Paradoxalement, alors même que beaucoup ne savent pas précisément ce que rapporte leur épargne, près de quatre sondés sur dix (38%) s'en disent satisfaits. Cette satisfaction est essentiellement tiède, puisque seuls 7% qualifient leur épargne de « très performante », contre 31% qui la trouvent « plutôt performante ». La balance penche néanmoins du côté de l'insatisfaction : 48% estiment que leurs placements ne leur rapportent pas assez, auxquels s'ajoutent 14% qui ne se prononcent pas.

Du côté du conseil, le constat est du même ordre. À peine un quart des clients bancaires (25%) estiment bénéficier d'un véritable accompagnement, tandis que 56% ont le sentiment d'être dirigés vers des produits « standard ». Plus largement, 42% considèrent que les solutions d'épargne proposées par leur banque sont majoritairement ou totalement standardisées.

Velléités de placer son argent ailleurs

Quelques signaux laissent pourtant entrevoir un début d'émancipation. Un peu plus d'un Français sur quatre (27%) a déjà placé de l'argent ailleurs que dans son établissement bancaire, quand 67% ne l'ont pas encore fait. Ces proportions sont toutefois susceptibles d'évoluer : interrogés sur leur propension à solliciter un autre interlocuteur pour gérer leurs placements, 56% répondent par l'affirmative ou n'excluent pas cette éventualité. En tête des raisons qui pourraient les y pousser figurent l'espoir d'un meilleur rendement (36%), devant le souhait de diversifier (27%).

La faible culture financière reste un obstacle de taille. La méconnaissance prédomine pour certains placements, en tête desquels le private equity, c'est-à-dire l'investissement dans les entreprises non cotées : 69% des Français en ignorent jusqu'à l'existence, et seuls 9% déclarent bien connaître ce type de placement. La connaissance des produits structurés n'est guère meilleure : 47% des sondés n'en ayant jamais entendu parler et 41% n'en ayant qu'une notion vague.