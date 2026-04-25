 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cumul emploi-retraite : un dispositif encouragé hier, fragilisé aujourd’hui

information fournie par Boursorama avec LabSense 25/04/2026 à 08:30
Le dispositif de cumul emploi-retraite permet de reprendre ou de poursuivre une activité, dont les revenus peuvent se cumuler avec la pension. Les conditions pour en bénéficier ont évolué à maintes reprises et seront de nouveau modifiées à compter du 1er janvier 2027. La nouvelle loi va durcir les critères et les réorganiser autour de l'âge du retraité.

Cumul emploi-retraite : un dispositif encouragé hier, fragilisé aujourd’hui / iStock.com - gpointstudio

Cumul emploi-retraite : un dispositif encouragé hier, fragilisé aujourd’hui / iStock.com - gpointstudio

Les conditions actuelles du cumul emploi-retraite

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2026 envisage de réformer les conditions d'accès au cumul emploi-retraite. En attendant la parution des décrets d'application, les nouvelles dispositions ne sont pas encore en vigueur. Elles ne le seront qu'à partir du 1er janvier 2027 si le texte est définitivement adopté, et elles s'appliqueront aux pensions liquidées à partir de cette date. Les retraités actuellement en situation de cumul ne seront donc pas concernés. Actuellement, et jusqu'à la fin 2026, le cumul emploi-retraite intégral est possible pour les indépendants s'ils réunissent deux conditions : d'une part, avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et justifier du nombre de trimestres requis pour un taux plein, et, d'autre part, avoir liquidé l'ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaires. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, le cumul peut être partiel. Dans ce cas, le bénéficiaire ne doit pas dépasser certains plafonds de revenus (24 030 € par an en 2026, soit la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, ou le montant de ce plafond pour les activités libérales). Quant aux salariés, ils doivent avoir cessé leur dernière activité, respecter un délai de carence de 6 mois s'ils reprennent un emploi chez le même employeur (pas de délai de carence si changement d'employeur), et respecter les plafonds de revenus fixés par la loi.

Les conditions à partir du 1er janvier 2027

Le critère essentiel restera la liquidation préalable de toutes les pensions de retraite (de base et complémentaires). Hormis cette règle incontournable, c'est l'âge de l'assuré qui deviendra déterminant pour les conditions d'accès. Trois bornes d'âge seront à distinguer, quel que soit le statut antérieur du retraité (salarié, indépendant, profession libérale) : départ avant l'âge légal, entre l'âge légal et 67 ans, à partir de 67 ans. Pour un départ anticipé avant l'âge légal de départ à la retraite (carrières longues incluses), la pension sera réduite à hauteur de 100 % des revenus de la reprise d'activité. Autrement dit, toutes les sommes gagnées en travaillant viendront écrêter la pension. Entre l'âge légal de départ à la retraite et 67 ans, le cumul sera possible sous certaines conditions. Jusqu'à un seuil de revenus fixé à 7 000 € par an (en attendant le décret d'application), la pension sera versée intégralement. Au-delà, elle sera réduite de 50 % du dépassement. Ce n'est qu'après 67 ans que le cumul sera intégral, sans aucun plafonnement ni écrêtement. L'acquisition de nouveaux droits à une seconde pension ne sera possible que sur la période de cumul emploi-retraite effectuée après 67 ans. En revanche, quelques menus avantages seront accordés : en cas de reprise d'activité chez le même employeur, le délai d'attente de 6 mois ne sera plus appliqué. Par ailleurs, la seconde pension relative au cumul emploi-retraite après 67 ans ne sera plus plafonnée à 5 % du plafond annuel de Sécurité sociale (PASS).

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Julien et Clara s’intéressent à l’achat en viager du logement de Madeleine, 72 ans, une solution d’investissement win-win mais à calculer finement. ( crédit photo : Getty Images )
    Julien et Clara ont repéré un bien à vendre en viager: un achat gagnant-gagnant?
    information fournie par Le Particulier 24.04.2026 13:00 

    À 72 ans, Madeleine vit seule dans son appartement malouin depuis le décès de son conjoint. Son logement représente son principal patrimoine, mais avec sa retraite modeste, elle peine à joindre les deux bouts. Elle a entendu parler du viager, une solution qui peut ... Lire la suite

  • mains tenant un puzzle composé de pièces en lien avec la finance et l'épargne (Crédits: Adobe Stock - IA)
    Épargne : la passivité des Français face à leur banque
    information fournie par Tout sur mes finances  24.04.2026 09:32 

    Les épargnants français interrogent rarement la pertinence des placements qui leur sont proposés, alors même qu'ils sont nombreux à juger décevantes les performances délivrées. Les Français ne bousculent guère leur banquier en matière d'épargne financière. D'après ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Premier investissement en Bourse : les bases à connaître avant de se lancer
    information fournie par Boursorama avec Editorialink 23.04.2026 12:15 

    Se lancer en Bourse ne s’improvise pas. Objectifs, risques, méthode… certaines bases sont essentielles pour avancer sans faux pas. La Bourse intrigue autant qu’elle intimide. Derrière son image parfois complexe, elle repose pourtant sur un principe simple : permettre ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Épargne de précaution : le montant recommandé selon votre situation
    information fournie par Boursorama avec Editorialink 22.04.2026 10:54 

    Mettre de côté est essentiel, mais combien faut-il vraiment prévoir pour faire face aux imprévus sans déséquilibrer son budget au quotidien ? L’épargne de précaution n’a rien d’un luxe ni d’un réflexe réservé aux profils les plus prudents. C’est d’abord un filet ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank