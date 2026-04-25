information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/04/2026 à 08:30

Cumul emploi-retraite : un dispositif encouragé hier, fragilisé aujourd’hui / iStock.com - gpointstudio

Les conditions actuelles du cumul emploi-retraite

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2026 envisage de réformer les conditions d'accès au cumul emploi-retraite. En attendant la parution des décrets d'application, les nouvelles dispositions ne sont pas encore en vigueur. Elles ne le seront qu'à partir du 1er janvier 2027 si le texte est définitivement adopté, et elles s'appliqueront aux pensions liquidées à partir de cette date. Les retraités actuellement en situation de cumul ne seront donc pas concernés. Actuellement, et jusqu'à la fin 2026, le cumul emploi-retraite intégral est possible pour les indépendants s'ils réunissent deux conditions : d'une part, avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et justifier du nombre de trimestres requis pour un taux plein, et, d'autre part, avoir liquidé l'ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaires. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, le cumul peut être partiel. Dans ce cas, le bénéficiaire ne doit pas dépasser certains plafonds de revenus (24 030 € par an en 2026, soit la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, ou le montant de ce plafond pour les activités libérales). Quant aux salariés, ils doivent avoir cessé leur dernière activité, respecter un délai de carence de 6 mois s'ils reprennent un emploi chez le même employeur (pas de délai de carence si changement d'employeur), et respecter les plafonds de revenus fixés par la loi.

Les conditions à partir du 1er janvier 2027

Le critère essentiel restera la liquidation préalable de toutes les pensions de retraite (de base et complémentaires). Hormis cette règle incontournable, c'est l'âge de l'assuré qui deviendra déterminant pour les conditions d'accès. Trois bornes d'âge seront à distinguer, quel que soit le statut antérieur du retraité (salarié, indépendant, profession libérale) : départ avant l'âge légal, entre l'âge légal et 67 ans, à partir de 67 ans. Pour un départ anticipé avant l'âge légal de départ à la retraite (carrières longues incluses), la pension sera réduite à hauteur de 100 % des revenus de la reprise d'activité. Autrement dit, toutes les sommes gagnées en travaillant viendront écrêter la pension. Entre l'âge légal de départ à la retraite et 67 ans, le cumul sera possible sous certaines conditions. Jusqu'à un seuil de revenus fixé à 7 000 € par an (en attendant le décret d'application), la pension sera versée intégralement. Au-delà, elle sera réduite de 50 % du dépassement. Ce n'est qu'après 67 ans que le cumul sera intégral, sans aucun plafonnement ni écrêtement. L'acquisition de nouveaux droits à une seconde pension ne sera possible que sur la période de cumul emploi-retraite effectuée après 67 ans. En revanche, quelques menus avantages seront accordés : en cas de reprise d'activité chez le même employeur, le délai d'attente de 6 mois ne sera plus appliqué. Par ailleurs, la seconde pension relative au cumul emploi-retraite après 67 ans ne sera plus plafonnée à 5 % du plafond annuel de Sécurité sociale (PASS).