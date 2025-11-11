 Aller au contenu principal
Achat immobilier : comment devenir propriétaire sans crédit grâce à l'assurance vie ?
information fournie par Moneyvox 11/11/2025 à 08:20

Utiliser son assurance-vie pour emprunter dans un cadre immobilier c'est possible ( Crédits photo: © Andrey Popov - stock.adobe.com)

Vous voulez acheter un bien immobilier ? Et si, au lieu de souscrire un prêt immobilier classique, vous demandiez une avance sur votre contrat d'assurance vie ? Le point sur ce mécanisme et son fonctionnement.

Vous disposez d'une somme d'argent confortable sur votre assurance vie ? Au lieu d'effectuer un rachat partiel ou total, vous pouvez solliciter une avance. Un mécanisme méconnu qui peut pourtant permettre de compléter le financement nécessaire à une acquisition immobilière. Rapidité d'octroi, absence d'assurance emprunteur, taux d'intérêt, préservation des investissements réalisés… les avantages à avoir recours à une avance sur son contrat d'assurance-vie sont particulièrement nombreux.

Une avance sur un contrat d'assurance-vie, qu'est-ce que c'est ?

Vous voulez acheter un logement sans passer par la case crédit immobilier ? Grâce à l'avance sur assurance vie, c'est possible. Le principe ? Le gestionnaire du contrat vous octroi un prêt garanti grâce aux sommes accumulées sur votre assurance vie. Un mécanisme prévu par le Code des assurances qui peut vous permettre d'obtenir jusqu'à 80 % de la valeur investie en fonds euros et entre 60 et 70 % des investissements réalisés sur des unités de compte (UC).

Un contrat d'assurance vie investi à 100 % sur des fonds euros à hauteur de 70 000 euros, par exemple, peut ainsi vous permettre d'obtenir une avance de 56 000 euros, sans avoir à effectuer de rachat partiel. De quoi boucler le plan de financement d'un achat immobilier, comme en témoigne Emmanuel, 48 ans, interrogé par le site d'information financière MoneyVox : "J'avais un apport conséquent mais pas suffisant pour acheter la maison. Mon conseiller m'a alors parlé de l'avance sur assurance vie. […] Je n'aurais pas pu financer ma maison autrement".

A lire aussi: Assurance-vie : comment le gouvernement entend-il empêcher la dissimulation de patrimoine ?

Quels sont les avantages de l'avance sur assurance-vie ?

Grâce à l'avance sur assurance vie, nul besoin d'effectuer un retrait. Il est ainsi possible d'échapper à la fiscalité applicable aux gains générés, dont le régime dépend de l'âge du contrat. Un premier avantage qui va de pair avec celui décrit par Graziella Tecli, ingénieur Banque Privée à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : "Elle [l'avance, NDLR] n'implique pas de désinvestissement. Les capitaux continuent donc à se valoriser sur la même base qu'en l'absence d'avance".

Et les avantages de l'avance sur assurance vie ne s'arrêtent pas là. "Le taux de l'avance est plus bas qu'un taux bancaire, et surtout il n'y a pas d'assurance à souscrire", met en avant Emmanuel. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on compare le taux des avances, entre 2,5 et 4 % selon les contrats en 2025, et le taux d'un crédit à la consommation. En outre, le remboursement de l'avance est libre, sans échéancier défini, dans la limite de 3 ans renouvelables deux ou trois fois, soit, au maximum, une durée de 9 ans.

Quels sont les points de vigilance à prendre en compte ?

Fiscalité, taux d'intérêt… les avantages de l'avance sur un contrat d'assurance vie sont nombreux. Pour autant, il ne faut pas écarter certains inconvénients liés à ce mode de financement, à commencer par la durée limitée d'une avance, comprise entre 6 et 9 ans en fonction des assureurs. En outre, l'avance sur assurance vie ne permet pas de mobiliser la totalité des sommes accumulées sur ce placement puisque, au maximum, il est possible d'obtenir un prêt à hauteur de 80 % des sommes épargnées.

Enfin, dans le cas d'un contrat d'assurance vie investi en grande partie sur des unités de compte, le montant du capital servant de garanti à l'avance peut s'éroder en fonction des performances de ces supports. L'avance sur assurance vie permet néanmoins à certains profils disposant d'une épargne conséquente d'accéder plus facilement à la propriété, comme en témoigne Emmanuel : "Je venais de signer un CDI, je sortais d'un divorce... Mon dossier aurait sans doute eu du mal à passer auprès d'une banque".

© Moneyvox

