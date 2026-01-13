Voici la somme qu’épargnent les Français en moyenne chaque année

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 13/01/2026 à 11:48

En juin 2025, l'épargne totale des Français s'élevait à 477,6 milliards d'euros. (Nattanan23 / Pixabay )

Jamais le patrimoine financier des Français n'avait été aussi élevé. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, l'épargne des ménages français s'élevait, en juin 2025, à 6 477,6 milliards d'euros.

Un net écart entre les métropoles et les zones rurales

En moyenne, les habitants mettent de côté 5 650 euros par an, d'après une étude de la fintech Green-Got, relayée par BFM Business . Ce montant est loin d'être identique dans tout le pays. D'après Green-Got, il y aurait un écart de 70 % entre « les montants épargnés dans les métropoles et ceux des zones rurales » .

Dans les métropoles, l'épargne moyenne est de 7 173 euros par an alors qu'elle n'est que de 4 155 euros dans les zones rurales. C'est en Île-de-France que les habitants épargnent le plus : 7 500 euros par an en moyenne. Deux autres régions se distinguent : l'Auvergne–Rhône-Alpes, avec une épargne annuelle moyenne de 6 800 euros par habitant, et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 5 500 euros.

Privilégier les virements automatiques

Dans plus régions majoritairement rurales, le montant de l'épargne est inférieur à la moyenne nationale. En Centre-Val de Loire et Normande, l'épargne a été évaluée à 4 200 euros par habitant. C'est un peu moins qu'en Bourgogne-Franche-Comté (4 300 euros).

« Ces écarts ne s'expliquent pas seulement par les niveaux de revenus, mais aussi par les comportements financiers. Les régions urbaines adoptent davantage les outils numériques et les pratiques d’épargne régulières, tandis que les zones rurales présentent des comportements plus irréguliers et des montants plus faibles » , souligne l'étude. Selon Andréa Ganovelli, directeur général Green-Got, l'épargne automatique, via des virements réguliers et systématiques, permet à ceux qui y ont recours de mettre davantage d'argent de côté.