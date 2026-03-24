Sur quels supports investir son épargne salariale ?

information fournie par TRIBUNE LIBRE • 24/03/2026 à 16:33

(Crédits photo : création IA - M365 Copilot)

Placer les primes issues d'un dispositif de partage de la valeur dans un plan d'épargne salariale exige de respecter quelques règles de base. Des exigences pas si éloignées de celles qui s'imposent en matière de gestion de son épargne personnelle.



Les salariés qui décident de placer leurs primes issues d'un dispositif de partage de la valeur dans un Plan d'épargne entreprise (PEE) et/ou dans un Plan d'épargne retraite (PER) collectif doivent également sélectionner les Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sur lesquels ils souhaitent investir ces sommes. L'éventail est large. Ils ont le choix entre des fonds monétaires, obligataires, mixtes, des fonds d'actions et parfois des fonds d'actionnariat salarié. Mais ils peuvent aussi choisir d'investir dans des activités de lutte contre l'exclusion, de soutien à la cohésion sociale ou au développement durable (logement, emploi, solidarités internationales) via les fonds solidaires. Ou encore privilégier des fonds « labellisés » ISR (qui prennent en compte dans leur gestion les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), Greenfin (qui soutiennent la transition énergétique et écologique ) ou CIES (qui leur garantit que leur épargne est investie de manière responsable ).

A noter : comme pour tout placement financier, plus un fonds est risqué, plus ses perspectives de rendement sur le long terme sont élevées. A l'inverse, moins le fonds est risqué et plus il sera adapté à un horizon de placement court.

Diversifier ses investissements en fonction de son horizon de placement et de son profil de risque

Comme pour une épargne personnelle, le premier enjeu est de définir son horizon d'investissement en prenant le temps de visualiser les échéances de ses projets de vie : mariage, achat de résidence principale, départ à la retraite… L'épargnant salarié pourra panacher des fonds dont la durée de placement recommandée correspond à l'horizon de ses projets.

A noter d'ailleurs que cet horizon peut être différent de la durée de blocage des sommes investies dans un Plan d'épargne entreprise (PEE), fixé à 5 ans. Tout d'abord parce que la loi prévoit que le salarié peut récupérer les sommes investies avant 5 ans grâce à un grand nombre de cas de déblocage anticipé, dont certains peuvent justement correspondre au projet de vie visé (achat de sa résidence principale, mariage…). Mais aussi car le salarié peut choisir de conserver les sommes investies dans son PEE au-delà de ces 5 années en vue de financer un projet à plus long terme.

La règle d'or est de diversifier son épargne, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Choisir des placements qui sont investis dans des actifs différents permet en effet de réduire les fluctuations de ses investissements et donc, son risque. L'approche du risque est différente selon chaque individu et il appartient à chaque épargnant de choisir les placements qui lui correspondent le mieux.

Une gestion pilotée par défaut pour le PER collectif

La situation est simplifiée dans le cas d'un Plan d'épargne retraite (PER) collectif, qui est géré par défaut selon un mode de gestion dit « piloté ». Dans ce cas, le plan prévoit les investissements qui sont réalisés et leur évolution dans le temps, dans l'optique de permettre le meilleur rendement possible. L'épargne sera ainsi placée sur des fonds plus dynamiques (et donc, risqués) tant que l'horizon du départ à la retraite est éloigné, pour être ensuite progressivement réallouée vers des fonds plus prudents. Bien sûr, la gestion libre du PER reste possible pour les salariés préférant cette option. A noter qu'il existe plusieurs profils de risque pour la gestion pilotée, c'est le profil « équilibré » qui s'applique par défaut.

Bien se renseigner en amont

De nombreux outils sont à la disposition des salariés pour les aider à faire leurs choix d'investissement. Ils ont accès au document d'informations clés (DIC), qui permet de connaître les principales informations pour chaque support de placement proposé : son objectif, la durée de placement recommandée, le niveau de risque ou encore les frais. En complément de ce document, un grand nombre d'informations relatives à l'épargne salariale, et parfois des outils de simulation, sont également accessibles sur le site Internet ou l'application smartphone de son teneur de compte, c'est-à-dire l'établissement qui gère les plans d'épargne salariale.

Un site pédagogique pour tout comprendre : https://www.epargnesalariale-france.fr/pour-les-salaries/bien-choisir-vos-supports-dinvestissement/