 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Salariés et entreprises : pourquoi l’épargne salariale est gagnante pour tous

information fournie par Boursorama avec LabSense 20/04/2026 à 08:30
L’épargne salariale est un dispositif d’épargne collectif qui offre des avantages aux salariés mais pas seulement.

Salariés et entreprises : pourquoi l’épargne salariale est gagnante pour tous / iStock.com - Rmcarvalho

Salariés et entreprises : pourquoi l’épargne salariale est gagnante pour tous / iStock.com - Rmcarvalho

L’épargne salariale en quelques mots

L’épargne salariale permet aux salariés de bénéficier de la réussite de leur entreprise. Le principe ? Une prime en lien avec la performance de cette dernière leur est versée (on parle alors d’intéressement) ou bien ils perçoivent une prime représentant une quote-part des bénéfices de l’entreprise (on parle dans ce cas de participation). Concernant l’intéressement, les critères de résultats/performance sont fixés par les entreprises qui doivent néanmoins respecter certaines règles. La participation est quant à elle obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés. On distingue deux familles de dispositifs : d’un côté, il y a ceux qui permettent aux salariés de se constituer une épargne et de l’autre côté, il y a ceux qui servent de support à l’épargne (PEE, PER Collectif…).

Quels sont les avantages de l’épargne salariale ?

Si l’on se doute que l’épargne salariale offre des avantages aux salariés, elle est également avantageuse pour les entreprises. Pour les premiers, elle est synonyme de revenus augmentés et d’une épargne disponible à moyen ou à long terme. De plus, comme indiqué sur le site Internet du Ministère de l’Économie, les sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement sont exonérées de cotisations sociales (hors CSG et CRDS) et, en cas de déblocage anticipé, d’impôt sur le revenu. Du côté des entreprises, l’épargne salariale est un outil intéressant pour motiver les employés et les encourager à rester. En outre, l’épargne salariale leur permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux comme, par exemple, l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées aux employés. La mise en place d’un dispositif d’épargne salariale augmente aussi l’attractivité des entreprises.

Épargne salariale : connaître les dispositifs existants

Il existe plusieurs plans d’épargne dédiés à l’épargne salariale. Citons : Le PEE ou plan d’épargne entreprise ; Le PEI ou plan d’épargne inter-entreprise ; Le PER Collectif ou plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, aussi appelé PERECO ou PERECOL. En ce qui concerne le PEE, les sommes investies sont indisponibles pendant cinq ans. Cependant, il est dans certains cas possible d’opter pour des déblocages anticipés. Le PEI est, lui, un plan d’épargne commun à plusieurs entreprises. Le PERECO, enfin, prend la suite du Perco. Les sommes investies sont en principe bloquées jusqu’au départ à la retraite. Toutefois, comme pour le PEE, des déblocages anticipés sont possibles sous conditions.

Mise en place de l’épargne salariale : des règles à suivre

Pour mettre en place un dispositif d’épargne salariale dans une entreprise, il faut un accord (collectif, CSE…) entre l’employeur et les salariés. En plus de l’épargne salariale, l’entreprise peut opter pour l’abondement (qui est plafonné), une contribution qui vient s’ajouter à l’épargne. Avec un abondement de 50 % par exemple, pour 2 000 € épargnés, l’entreprise ajoute 1 000 €. À la sortie, la fiscalité dépend notamment du type de versements. En cas de décès de l’épargnant, les sommes épargnées sont reversées aux héritiers/bénéficiaires désignés dans le contrat.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
2 commentaires
  • 09:36

    Le salarie est certes gagant a l instant "T" mais vu que les sommes sont exonerées de cotisations, (c’est a dire du salaire differé pour la maladie,le chomage,la retraite...)., c est un peu simpliste de dire simplemement qu’il est gagnant.

Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Retraite : quels professionnels consulter pour bien se préparer ? / iStock.com - Moon Safari
    Retraite : quels professionnels consulter pour bien se préparer ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 18.04.2026 08:30 

    La retraite... Une étape de vie que certains attendent avec impatience, d’autres avec angoisse, mais qui nécessite, dans tous les cas, d’être préparée avec soin. Entre dossiers à constituer, relevés de carrière à éplucher - car, oui, il peut comprendre des erreurs ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    L'investissement responsable atteint un niveau record en France
    information fournie par Tout sur mes finances  17.04.2026 14:51 

    Les encours des fonds durables ont progressé dans l'Hexagone de près de 5% l'an dernier pour frôler les 3 000 milliards d'euros. Un plus haut historique qui place le pays parmi les leaders mondiaux de la finance verte. Le cap des 3 000 milliards d'euros est désormais ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    La clause bénéficiaire de votre assurance vie : attention aux subtilités de la représentation
    information fournie par Mingzi 17.04.2026 08:39 

    Vous avez souscrit une assurance vie et désigné un proche comme bénéficiaire ? Une décision récente du Médiateur de l'Assurance rappelle qu'une formule en apparence anodine — « vivant ou représenté » — peut avoir des conséquences très différentes de ce que vous ... Lire la suite

  • Assurance vie : que faire en cas de litige avec votre assureur ? / iStock.com - takasuu
    Assurance vie : que faire en cas de litige avec votre assureur ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 17.04.2026 08:30 

    Contrat incompris, pertes financières ou défaut de conseil… Les litiges en assurance vie sont plus fréquents qu’il n’y paraît. Face à ces situations, les épargnants disposent de recours encadrés par la loi, allant de la simple réclamation à une action en justice. ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank