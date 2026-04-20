information fournie par Boursorama avec LabSense • 20/04/2026 à 08:30

Salariés et entreprises : pourquoi l’épargne salariale est gagnante pour tous / iStock.com - Rmcarvalho

L’épargne salariale en quelques mots

L’épargne salariale permet aux salariés de bénéficier de la réussite de leur entreprise. Le principe ? Une prime en lien avec la performance de cette dernière leur est versée (on parle alors d’intéressement) ou bien ils perçoivent une prime représentant une quote-part des bénéfices de l’entreprise (on parle dans ce cas de participation). Concernant l’intéressement, les critères de résultats/performance sont fixés par les entreprises qui doivent néanmoins respecter certaines règles. La participation est quant à elle obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés. On distingue deux familles de dispositifs : d’un côté, il y a ceux qui permettent aux salariés de se constituer une épargne et de l’autre côté, il y a ceux qui servent de support à l’épargne (PEE, PER Collectif…).

Quels sont les avantages de l’épargne salariale ?

Si l’on se doute que l’épargne salariale offre des avantages aux salariés, elle est également avantageuse pour les entreprises. Pour les premiers, elle est synonyme de revenus augmentés et d’une épargne disponible à moyen ou à long terme. De plus, comme indiqué sur le site Internet du Ministère de l’Économie, les sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement sont exonérées de cotisations sociales (hors CSG et CRDS) et, en cas de déblocage anticipé, d’impôt sur le revenu. Du côté des entreprises, l’épargne salariale est un outil intéressant pour motiver les employés et les encourager à rester. En outre, l’épargne salariale leur permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux comme, par exemple, l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées aux employés. La mise en place d’un dispositif d’épargne salariale augmente aussi l’attractivité des entreprises.

Épargne salariale : connaître les dispositifs existants

Il existe plusieurs plans d’épargne dédiés à l’épargne salariale. Citons : Le PEE ou plan d’épargne entreprise ; Le PEI ou plan d’épargne inter-entreprise ; Le PER Collectif ou plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, aussi appelé PERECO ou PERECOL. En ce qui concerne le PEE, les sommes investies sont indisponibles pendant cinq ans. Cependant, il est dans certains cas possible d’opter pour des déblocages anticipés. Le PEI est, lui, un plan d’épargne commun à plusieurs entreprises. Le PERECO, enfin, prend la suite du Perco. Les sommes investies sont en principe bloquées jusqu’au départ à la retraite. Toutefois, comme pour le PEE, des déblocages anticipés sont possibles sous conditions.

Mise en place de l’épargne salariale : des règles à suivre

Pour mettre en place un dispositif d’épargne salariale dans une entreprise, il faut un accord (collectif, CSE…) entre l’employeur et les salariés. En plus de l’épargne salariale, l’entreprise peut opter pour l’abondement (qui est plafonné), une contribution qui vient s’ajouter à l’épargne. Avec un abondement de 50 % par exemple, pour 2 000 € épargnés, l’entreprise ajoute 1 000 €. À la sortie, la fiscalité dépend notamment du type de versements. En cas de décès de l’épargnant, les sommes épargnées sont reversées aux héritiers/bénéficiaires désignés dans le contrat.