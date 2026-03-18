Quelles alternatives au Livret A ?

information fournie par Café de la Bourse • 18/03/2026 à 08:08

une femme réfléchit devant un ordinateur (Crédits: Adobe Stock)

Depuis plusieurs semestres, le Livret A voit son attractivité s'éroder : après plusieurs révisions de taux et une baisse progressive à 1,7 % en août 2025, puis 1,5 % en février 2026, sa rémunération ne couvre plus réellement les besoins de valorisation de l'épargne à moyen terme.

Cette situation se traduit par une décollecte sur les livrets réglementés, avec des retraits nets constatés pour le Livret A et le LDDS ces derniers mois selon les chiffres de la Caisse des Dépôts avec une collecte nette cumulée sur 2025 de -2,12 milliards d'euros.

Face à ce contexte, il devient pertinent d'envisager des alternatives pour faire travailler son épargne, que ce soit des livrets bancaires boostés, des fonds euros en assurance-vie ou des comptes à terme plus rémunérateurs tout en restant prudent sur le risque et l'horizon.

Les livrets bancaires boostés

Avantages par rapport au Livret A

Les livrets bancaires dits « boostés » proposés par certaines banques en ligne ou acteurs de l'épargne en ligne affichent des taux supérieurs à ceux du Livret A, pouvant atteindre jusqu'à 2,5 % de rendement annualisé la première année pour les meilleures offres 2026.

Ces livrets conservent une liquidité permanente et une garantie du capital, tout en étant faciles à ouvrir et gérer au quotidien.

De plus, leurs plafonds très élevés, voire illimités, permettent de faire fructifier plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions, quand le livret A affiche lui un plafond très restreint, de 22 950 euros.

Inconvénients par rapport au Livret A

Même boostés, ces livrets restent soumis à la fiscalité classique (impôt sur le revenu + prélèvements sociaux à 18,6 % ou bien flat tax à 31,4 %) contrairement au Livret A qui bénéficie d'une exonération d'impôt et de prélèvements sociaux.

De plus, les taux promotionnels sont souvent temporaires et peuvent retomber rapidement et ces taux boostés ne s'appliquent qu'à une partie limitée de l'encours (de plusieurs dizaines es ou centaines de milliers d'euros).

Cependant, malgré ces inconvénients, les meilleurs livrets boostés affichent un rendement net de fiscalité supérieur au livret A la première année, au moins sur les encours éligibles au taux boosté.

À qui ça s'adresse ?

Les super livrets bancaires s'adressent à ceux qui recherchent un rendement supérieur aux livrets réglementés et veulent optimiser la rémunération de leurs liquidités sans prendre de risques, tout en gardant une accessibilité totale de leur argent.

Les meilleurs fonds euros en assurance-vie

Avantages par rapport au Livret A

Les fonds en euros de contrats d'assurance-vie permettent de bénéficier d'un rendement moyen supérieur à celui du Livret A. Si le rendement moyen du fonds euros en 2026 oscille autour de 2,6 %, les meilleurs fonds euros nouvelle génération présentent un rendement de l'ordre de 3 %, voire 4 % à 4,5 % pour les fonds intégrant une bonification liée au versement d'un montant minimal sur le fonds euros ou sur les unités de compte.

Comme le livret A, ils offrent une garantie du capital.

Inconvénients par rapport au Livret A

Bien que sécurisés, les fonds euros ne sont pas totalement équivalents à l'épargne dépôts : ils peuvent être moins liquides selon les contrats. Les rachats peuvent en effet s'effectuer en quelques jours à quelques semaines selon les assureurs.

De plus, leurs taux ne sont pas garantis et ne sont pas connus à l'avance. L'épargnant découvre le rendement de son fonds euros a posteriori au début de l'année suivante.

Enfin, rappelons que les fonds euros sont taxés, avec une fiscalité qui dépend de la durée de détention du contrat au moment du retrait : • avant 8 ans de détention du contrat, les gains des retraits sont imposés à la Fiat tax à 30 % ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous ; • après 8 ans de détention du contrat : les gains des retraits sont imposés au prélèvement forfaitaire libératoire de 24,7 % ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous et, nous bénéficiez en plus d'un abattement de 4 600€ pour une personne seule et 9 200€ pour un couple.

Malgré cette fiscalité, les meilleurs fonds euros affichent un rendement net de fiscalité supérieur au livret A.

À qui ça s'adresse ?

Le fonds euros de l'assurance vie est recommandé aux épargnants qui veulent un placement sécurisé mais plus rémunérateur que les livrets, avec un horizon de placement moyen à long terme, et qui sont prêts à gérer un contrat d'assurance-vie.

Les CAT les plus attractifs (Comptes à Terme)

Avantages par rapport au Livret A

Les comptes à terme (CAT) proposent un taux fixe souvent supérieur à celui du Livret A, en échange d'un blocage des fonds pour une durée déterminée (typiquement 1 à 5 ans). Les meilleurs comptes à terme affichent environ 2,85 % pour 1 an.

Inconvénients par rapport au Livret A

L'inconvénient principal est le blocage des fonds : l'argent n'est généralement pas mobilisable sans pénalités avant l'échéance, ce qui en fait un produit moins flexible que le Livret A.

Les comptes à terme sont aussi soumis à fiscalité classique, à savoir 31,4 % de flat tax ou barème de l'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux. Les meilleurs CAT affichent tout de même un rendement net de fiscalité supérieur au livret A.

À qui ça s'adresse ?

Le CAT est un placement qui vise les épargnants n'ayant pas un besoin immédiat de liquidité et veulent sécuriser une partie de leur épargne à un rendement fixe plus élevé que les livrets traditionnels, sur une durée déterminée.

Conclusion – Vers des placements plus dynamiques

À l'heure où le Livret A ne permet plus de valoriser significativement son épargne face à la baisse des taux, il est important de considérer des alternatives mieux rémunérées tout en gardant des paliers de sécurité. Les livrets bancaires boostés, les comptes à terme ou les fonds euros en assurance-vie représentent des étapes intermédiaires sans prendre de risques excessifs.

Toutefois, pour viser une performance durable supérieure à l'inflation sur le long terme, il est souvent nécessaire d'envisager des placements à risque mesuré comme les unités de compte en assurance-vie, les investissements en actions/ETF via un PEA ou un compte-titres, en adaptant son allocation à un horizon d'investissement long et à une tolérance au risque réfléchie.