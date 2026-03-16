information fournie par Boursorama avec LabSense • 16/03/2026 à 08:30

Investir dans les montres de luxe : Rolex, Patek Philippe… placement refuge ou effet de mode ? / iStock.com - pelucco

Quand montre de collection rime avec passion et émotion

Une Rolex Submariner ou une Patek Philippe Calatrava sont, sans conteste, des objets chargés d’histoire, de savoir-faire et d’émotion. Les collectionneurs parlent volontiers de « belles mécaniques », de finitions invisibles à l’œil nu, de calibres mythiques et de gestes artisanaux transmis depuis des générations. Une montre de collection, c’est un fragment de culture horlogère, un morceau de patrimoine technique que l’on porte au poignet. Les amateurs recherchent des modèles rares, des séries limitées, des cadrans atypiques, des patines uniques. Ils traquent les archives, les numéros de série, les évolutions de boîtiers ou de typographies. Le plaisir réside autant dans la chasse que dans la possession. Les ventes aux enchères deviennent des rendez-vous où les passionnés se disputent un chronographe des années 1960 comme on convoite une œuvre d’art. Dans cet univers, la valeur financière n’est qu’un effet secondaire : ce qui compte, c’est l’histoire que raconte la montre, la relation intime qu’elle crée avec son propriétaire et la satisfaction de transmettre un objet qui survivra à plusieurs générations.

Instrument de mesure du temps, accessoire tendance

L’effet de mode qui entoure aujourd’hui les montres de luxe est tout aussi difficile à ignorer. Certaines références, propulsées par les réseaux sociaux, les poignets des célébrités et l’esthétique « lifestyle » des influenceurs, deviennent virales du jour au lendemain. Cette dimension fashion crée des emballements soudains, où l’on s’arrache un modèle davantage pour son aura Instagram que pour son pedigree horloger. Un phénomène qui nourrit l’engouement, tout autant que les excès du marché !

... Ou actif spéculatif

Depuis une dizaine d’années, la montre de luxe est aussi devenue un levier patrimonial à part entière. Certaines marques - Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille...- ont vu leurs modèles iconiques s’envoler sur le marché secondaire. La Patek Philippe Nautilus 5711, par exemple, s’est arrachée jusqu’à dix fois son prix boutique avant son arrêt de production. La Rolex Daytona « Paul Newman » a battu un record historique en 2017 en atteignant plus de 17 millions de dollars lors d’une vente aux enchères. Les Richard Mille, produites en quantités infimes, se revendent parfois plus cher d’occasion que neuves, alimentant un marché où la rareté est savamment orchestrée. Cette dynamique attire investisseurs et spéculateurs, séduits par la liquidité de certaines références et par la performance de modèles devenus de véritables « blue chips » horlogers. Mais ce marché reste volatil : les années 2023-2024 ont montré que les prix peuvent corriger brutalement lorsque la demande se contracte. Investir dans une montre exige donc expertise, prudence et une compréhension fine des cycles spéculatifs.