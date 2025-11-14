 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Votre PER bientôt plus avantageux : le report de déduction fiscale prolongé !

information fournie par Tout sur mes finances  14/11/2025 à 14:21

(Crédits: Adobe Stock)

(Crédits: Adobe Stock)

Vous pensiez que l'avantage fiscal du plan d'épargne retraite allait se réduire ? Détrompez-vous. Le projet de Budget réserve une bonne surprise : la possibilité de reporter vos plafonds de déduction fiscale sur cinq ans, au lieu de trois.

Contre toute attente, les députés ont adopté, le 3 novembre 2025, un amendement au projet de loi de finances (PLF) pour 2026 qui renforce l'attrait du plan d'épargne retraite (PER). Désormais, vous pourrez reporter le reliquat de vos plafonds de déduction des versements volontaires non utilisés sur cinq ans, au lieu de trois ans. Une extension qui s'appliquera à compter de 2026, sous réserve du vote définitif du Budget.

Cette mesure concernerait uniquement les salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique. Ces derniers peuvent déduire jusqu'à 37.094 euros de leurs revenus imposables pour les versements effectués en 2025, un plafond qui passera à 37.680 euros en 2026. Les travailleurs non-salariés (TNS), eux, ne sont pas concernés par ce report, leur plafond de déduction (87.137 euros en 2025, 88.911 euros en 2026) étant annuel et non reportable.

Une bouffée d'air pour les épargnants tardifs

L'objectif du report étendu est clair : permettre à ceux qui souscrivent tardivement un PER de bénéficier d'un effet de rattrapage plus important. Selon les données ministérielles, le pic de souscription d'un plan se situe entre 50 et 59 ans, une tranche d'âge représentant près de trois souscripteurs sur dix. Grâce à ce report sur cinq ans, vous pourrez ainsi compenser les années où vos marges de manœuvre financières étaient plus limitées.

L'exposé des motifs de l'amendement souligne que cette extension « accroît utilement la capacité de déduction à l'entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER ». Une aubaine pour ceux qui n'ont pas pu épargner plus tôt, mais souhaitent préparer sereinement leur retraite.

Une mesure encore à confirmer

Le Sénat devrait, en principe, confirmer cette évolution. Mais rien n'est acquis tant que le texte final n'est pas adopté. Vous devrez donc attendre le vote définitif du PLF 2026 pour savoir si ce report sur cinq ans entrera effectivement en vigueur l'année prochaine.
Si tel est le cas, le PER gagnera en souplesse et en puissance fiscale, offrant aux épargnants tardifs une véritable deuxième chance pour renforcer leur effort de préparation financière de leur retraite.

Découvrez le kiosque Tout sur mes finances

TSMF vous propose d'en apprendre toujours plus sur vos finances personnelles

Cet article vous intéresse ? Ce sujet est traité parmi les nombreuses informations qui sont abordées dans nos nombreux guides ToutSurMesFinances

Je découvre le kiosque

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Plusieurs mesures du Budget 2026 visent à renforcer les droits à la retraite des mères de famille. (illustration) (Bgmfotografia / Pixabay)
    Budget 2026 : ces mesures qui pourraient améliorer la retraite des mères de famille
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 14.11.2025 15:04 

    Plusieurs mesures visant à renforcer les droits à la retraite des mères de famille ont été adoptées à l'Assemblée. L'une d'elles vise à comptabiliser deux trimestres de majoration pour enfant pour la carrière longue. L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi 13 novembre ... Lire la suite

  • PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients
    PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients
    information fournie par Tout sur mes finances  13.11.2025 13:53 

    Découvrez en 2 minutes top chrono ce qu'est le PER et comment l'utiliser. Sommaire: Qu'est-ce que le PER Pour qui? Quels supports d'investissements? Quels sont les frais? Les différences avec PER collectif En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com ... Lire la suite

  • Les frais facturés par les banques pour clôturer les comptes de leurs clients décédés sont désormais plafonnés à 850 euros. (illustration) (rawpixel / Pixabay)
    Succession : les frais bancaires sont désormais plafonnés à 850 euros
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 13.11.2025 12:50 

    Un nouveau décret, en vigueur depuis ce jeudi 13 novembre, met fin aux pratiques tarifaires jugées abusives de certaines banques en plafonnant les frais de gestion de succession. Il instaure même la gratuité dans trois situations. Un décret publié en août 2025 ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Budget 2026 : deux signaux positifs pour le Plan d’Épargne Retraite
    information fournie par Mingzi 13.11.2025 08:10 

    Le projet de loi de finances pour 2026 réserve deux bonnes nouvelles aux épargnants : un plafond de déduction fiscale plus souple pour les versements sur le Plan d'Épargne Retraite (PER) et l'abandon d'un amendement qui voulait imposer sa clôture à l'âge de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank