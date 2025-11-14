Votre PER bientôt plus avantageux : le report de déduction fiscale prolongé !

information fournie par Tout sur mes finances • 14/11/2025 à 14:21

Vous pensiez que l'avantage fiscal du plan d'épargne retraite allait se réduire ? Détrompez-vous. Le projet de Budget réserve une bonne surprise : la possibilité de reporter vos plafonds de déduction fiscale sur cinq ans, au lieu de trois.

Contre toute attente, les députés ont adopté, le 3 novembre 2025, un amendement au projet de loi de finances (PLF) pour 2026 qui renforce l'attrait du plan d'épargne retraite (PER). Désormais, vous pourrez reporter le reliquat de vos plafonds de déduction des versements volontaires non utilisés sur cinq ans, au lieu de trois ans. Une extension qui s'appliquera à compter de 2026, sous réserve du vote définitif du Budget.

Cette mesure concernerait uniquement les salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique. Ces derniers peuvent déduire jusqu'à 37.094 euros de leurs revenus imposables pour les versements effectués en 2025, un plafond qui passera à 37.680 euros en 2026. Les travailleurs non-salariés (TNS), eux, ne sont pas concernés par ce report, leur plafond de déduction (87.137 euros en 2025, 88.911 euros en 2026) étant annuel et non reportable.

Une bouffée d'air pour les épargnants tardifs

L'objectif du report étendu est clair : permettre à ceux qui souscrivent tardivement un PER de bénéficier d'un effet de rattrapage plus important. Selon les données ministérielles, le pic de souscription d'un plan se situe entre 50 et 59 ans, une tranche d'âge représentant près de trois souscripteurs sur dix. Grâce à ce report sur cinq ans, vous pourrez ainsi compenser les années où vos marges de manœuvre financières étaient plus limitées.

L'exposé des motifs de l'amendement souligne que cette extension « accroît utilement la capacité de déduction à l'entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER ». Une aubaine pour ceux qui n'ont pas pu épargner plus tôt, mais souhaitent préparer sereinement leur retraite.

Une mesure encore à confirmer

Le Sénat devrait, en principe, confirmer cette évolution. Mais rien n'est acquis tant que le texte final n'est pas adopté. Vous devrez donc attendre le vote définitif du PLF 2026 pour savoir si ce report sur cinq ans entrera effectivement en vigueur l'année prochaine.

Si tel est le cas, le PER gagnera en souplesse et en puissance fiscale, offrant aux épargnants tardifs une véritable deuxième chance pour renforcer leur effort de préparation financière de leur retraite.