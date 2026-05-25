information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/05/2026 à 08:30

Placement atypique : faut-il investir dans les diamants ? / iStock.com - avagyanlevon

Pas de cotation, difficultés d’évaluation...

Contrairement à l’or, le diamant ne bénéficie d’aucune cotation officielle. Son prix repose donc sur une évaluation complexe, dominée par les fameux « 4C » : le carat, qui mesure le poids et fait grimper la valeur de manière exponentielle ; la couleur, notée de D à Z, où les pierres les plus incolores sont les plus recherchées ; la pureté, qui reflète la présence d’inclusions plus ou moins visibles ; et enfin la taille, déterminante pour l’éclat. À ces critères techniques s’ajoute une réalité plus délicate : le diamant se négocie de gré à gré, sans marché organisé pour servir de référence... Deux diamants affichant le même carat peuvent valoir des montants très différents selon leur fluorescence, leur symétrie, leur polissage ou encore la certification qui les accompagne. Une fluorescence trop marquée peut faire chuter le prix, une symétrie imparfaite peut réduire l’éclat, et une certification peu reconnue peut décourager les acheteurs... Autant de paramètres qui font du diamant un terrain de jeu réservé à des investisseurs avertis, capables de naviguer dans un marché aussi séduisant qu’exigeant.

Un actif qui ne garantit ni rendement ni revente

Autre différence notoire avec l’or : le diamant n’est pas un actif qui “monte toujours”. Le marché a connu des périodes de stagnation, voire de recul, notamment depuis 2022. En effet, malgré un intérêt toujours soutenu de la joaillerie et des marchés asiatiques, la précieuse pierre a subi le ralentissement de la demande américaine et la concurrence grandissante des diamants synthétiques. À cela s’ajoute une réalité souvent oubliée : le diamant ne génère aucun revenu. Pas de dividendes, pas de loyers, pas de « coupons » (intérêts réguliers versés par les obligations). Sa performance repose uniquement sur la revente, ce qui en fait un actif résolument spéculatif. Or, comme le rappelle Gold.fr, la revente peut s’avérer délicate, car l’absence de cotation rend les transactions particulièrement difficiles pour les particuliers. Les écarts entre les prix d’achat et prix de revente peuvent ainsi atteindre 30 à 50 %, ce qui réduit fortement l’intérêt spéculatif. Par ailleurs, au moment de céder la pierre, la facture grimpe vite : entre la marge du vendeur, le coût de la certification, l’assurance, la garde en coffre ou encore la commission prélevée, l’investisseur doit absorber une série de frais qui grignotent la rentabilité potentielle. Dans ces conditions, espérer une plus-value suppose souvent de miser sur une qualité irréprochable et de conserver la pierre plusieurs années.