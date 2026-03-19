PEE, PEREC : l'épargne salariale à un niveau record fin 2025, près de 230 milliards d'euros placés sur différents produits

( AFP / FRED TANNEAU )

La législation oblige depuis janvier 2025 les entreprises de 11 à 49 salariés à mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, par exemple un plan d'épargne salariale.

C'est un niveau record. Fin 2025, les Français détenaient près de 230 milliards d'euros placés sur différents produits d'épargne salariale , en progression de 15% sur un an, selon les chiffres publiés ce jeudi 19 mars par l'Association française de la gestion financière (AFG).

L'épargne salariale est un système d'épargne collective mis en place par les entreprises à travers différents produits. Les sommes qui y sont placées ont fortement augmenté depuis 2019 (+58%), la hausse étant un effet direct de l'évolution récente de la législation, notamment la loi Pacte de 2019 et une loi de 2023 sur le partage de la valeur. Cette dernière oblige depuis janvier 2025 les entreprises de 11 à 49 salariés à mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, par exemple un plan d'épargne salariale. Parmi ces différents plans, les plus importants sont les plans d'épargne entreprise (PEE), proposés par 403.000 entreprises et sur lesquels étaient placés 191 milliards d'euros en 2025. Les PEE permettent aux salariés de placer les montants issus de l'intéressement, de la participation ou de la prime de partage de la valeur, et de bénéficier ensuite d'un avantage fiscal.

Il existe également les plans d'épargne retraite d'entreprise collective, sur lesquels étaient placés au total 39 milliards d'euros en 2025 (+14% en un an), sommes qui peuvent principalement être débloquées au moment du départ à la retraite. Les sommes investies sur les plans d'épargne salariale l'an dernier provenaient principalement de la participation et de l'intéressement (13,6 milliards d'euros), puis dans une moindre mesure du versement volontaire des salariés (4,9 milliards d'euros) et de l'abondement des entreprises (4,7 milliards d'euros).