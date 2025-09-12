 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PEA : ce détail qui peut faire capoter votre investissement
information fournie par Mingzi 12/09/2025 à 08:17

Crédit photo : Shutterstock

Crédit photo : Shutterstock

Acheter des actions via un PEA peut sembler simple… mais une erreur de calendrier suffit parfois à tout remettre en cause. L'histoire récente d'un investisseur montre à quel point la date du transfert de propriété peut être décisive.

Souscrire à des actions non cotées dans le cadre d'un PEA ou d'un PEA-PME est un placement intéressant, mais encadré par des règles strictes. Encore faut-il savoir à quelle date exacte on devient propriétaire de ses titres. C'est ce qu'a découvert, à ses dépens, un investisseur qui s'est vu refuser l'inscription de ses actions dans son plan par sa banque. Heureusement, le médiateur de l'AMF a rappelé la règle juridique et permis de débloquer le litige.

Un investisseur face à un refus bancaire

En mai 2024, la société Y décide d'augmenter son capital. Un investisseur, M. A, ouvre alors un PEA-PME le 12 juin 2024 pour y loger les actions qu'il s'apprête à souscrire. Le même jour, il crédite son compte-espèces et transfère les fonds à la société émettrice.

Quelques semaines plus tard, coup de théâtre : sa banque annule l'opération, estimant que l'acquisition des titres aurait eu lieu avant l'ouverture du plan, ce qui rendait l'investissement inéligible.

Quand a réellement lieu l'acquisition des titres ?

La question centrale était simple en apparence : à quelle date les actions deviennent-elles réellement la propriété de l'acquéreur ?

Pour la banque, l'attestation initiale mentionnait une date au 30 mai 2024, antérieure à l'ouverture du PEA-PME.

Pour M. A, le transfert s'était produit le 21 juin 2024, lorsque la société Y avait levé les conditions suspensives et inscrit les titres dans son registre officiel.

Le litige a ainsi porté sur la définition juridique du « moment du transfert de propriété ».

La jurisprudence éclaire la règle

La Cour de cassation a récemment rappelé que, pour les actions non cotées, la qualité d'actionnaire s'acquiert au moment de l'inscription des titres dans le registre des mouvements de titres (RMT) de la société, et non à la date de la décision d'augmentation de capital.

Dans ce dossier, l'inscription figurait bien au 21 juin 2024, soit après l'ouverture du PEA-PME et après le débit du compte-espèces. Toutes les conditions étaient donc respectées.

Une régularisation en faveur de l'investisseur

Sur la base de ces éléments, l'établissement bancaire a finalement revu sa position et accepté d'intégrer les titres de M. A dans son PEA-PME. Une décision logique au regard de la réglementation fiscale : les sommes versées doivent servir exclusivement à l'acquisition de titres, et le transfert de propriété ne peut précéder le débit du compte en espèces.

Cette affaire met en lumière une règle essentielle :

  • Pour les actions non cotées, le transfert de propriété intervient à l'inscription dans le registre de la société.
  • Pour les actions cotées, il s'opère lors du règlement-livraison, aujourd'hui fixé à J+2, et bientôt à J+1 dans l'Union européenne.
  • Pour les parts sociales, c'est le droit commun de la vente qui s'applique.

Comprendre la mécanique juridique du transfert de propriété est indispensable pour sécuriser ses investissements dans un PEA ou un PEA-PME.

Jurisprudence et cas pratiques
Copyright © Mingzi

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Shutterstock
    Épargner tout en remboursant ses dettes : l’art du juste milieu
    information fournie par Biba Magazine 08.09.2025 08:50 

    Découvrez comment gérer vos finances en conciliant remboursement de dettes et mise en place d'une épargne régulière, sans pression et à votre propre rythme. Quand on jongle avec un prêt à rembourser, une facture surprise et l'envie de mettre de côté pour demain, ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Livret A : les dates exactes à respecter pour retirer de l’argent sans perdre d’intérêts
    information fournie par Grazia 02.09.2025 10:27 

    Retirer de l'argent de son Livret A au mauvais moment peut faire perdre des intérêts. Pour continuer à faire fructifier votre épargne, mieux vaut connaître les bonnes dates. Le Livret A , apprécié par 80 % des Français, permet des retraits à tout moment, mais tous ... Lire la suite

  • ( AFP / YOSHIKAZU TSUNO )
    L'once d'or dépasse les 3.500 dollars, nouveau record
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.09.2025 10:11 

    L'incertitude économique et les craintes sur l'indépendance de la Fed font monter les cours du métal précieux. L'or a battu un nouveau record en atteignant 3.501,59 dollard l'once, surpassant sa marque d'avril dernier, mardi 2 septembre, dans les premiers échanges ... Lire la suite

  • Dès septembre 2025, une retraite progressive dès 60 ans sera accessible aux salariés et indépendants ayant cotisé 150 trimestres, pour faciliter une fin de carrière en douceur. (Crédit photo : 123RF)
    Retraite progressive : un nouveau droit ouvert à tous dès 60 ans
    information fournie par Mingzi 02.09.2025 09:23 

    À partir du 1er septembre 2025, les salariés comme les indépendants pourront demander à bénéficier d'une retraite progressive dès l'âge de 60 ans, à condition de totaliser 150 trimestres de cotisations. Une réforme qui vise à encourager une transition en douceur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank