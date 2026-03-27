Patrimoine : êtes-vous vraiment riche ? Ce que disent les chiffres en France

information fournie par Mingzi • 27/03/2026 à 08:14

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En France, la richesse ne se mesure pas seulement au salaire. Elle s'accumule dans le temps, souvent discrètement. Mais à partir de quand peut-on se dire « riche » ? Et où vous situez-vous réellement ? La réponse avec l'Observatoire des Inégalités.

Une richesse plus inégalitaire que les revenus

Le patrimoine, c'est tout ce que l'on possède : logement, épargne, placements … moins les dettes éventuelles. Contrairement au revenu, qui correspond à ce que l'on gagne chaque mois, il s'agit d'un « stock » accumulé au fil du temps.

En France, la répartition de ce patrimoine est très inégale. La moitié des Français disposent de moins de 97.200 euros par adulte, tandis qu'un tiers possède moins de 25.000 euros. À l'autre extrémité, les 10 % les plus fortunés détiennent près de la moitié de la richesse totale, alors que les 50 % les moins riches n'en possèdent qu'environ 7 %.

Autrement dit, les écarts de patrimoine sont encore plus marqués que ceux des revenus.

À partir de quel niveau est-on « riche » ?

Définir la richesse n'est pas si simple. Selon le rapport de l'Observatoire des inégalités, on peut considérer qu'un ménage est fortuné lorsqu'il possède au moins trois fois le patrimoine médian, soit environ 531.000 euros.

Avec ce seuil, environ 17 % des ménages français peuvent être qualifiés de « riches ». Mais l'échelle monte très vite : il faut plus d'un million d'euros pour entrer dans les 5 % les plus fortunés, et plus de 2,2 millions pour faire partie du 1 % supérieur.

Fait intéressant : la perception de la richesse varie. Une grande partie des Français estime qu'on est riche à partir de 500.000 euros environ, ce qui correspond assez bien à ces seuils statistiques.

Un patrimoine qui se construit avec le temps

Le patrimoine dépend fortement de l'âge. Les jeunes adultes disposent souvent de peu de biens, car ils débutent leur vie professionnelle. À l'inverse, les personnes plus âgées ont eu davantage de temps pour épargner ou hériter.

Par exemple, le patrimoine médian des moins de 30 ans est d'environ 15.800 euros, contre plus de 200.000 euros pour les sexagénaires. Cette accumulation progressive explique une partie des inégalités.

Mais l'héritage joue aussi un rôle important : il permet à certains de démarrer avec un avantage considérable.

Des écarts qui continuent de se creuser

Ces dernières années, les plus riches se sont enrichis plus vite que les autres. Entre 2009 et 2023, le patrimoine moyen des 10 % les plus fortunés a fortement augmenté, tandis que celui des plus modestes a progressé plus lentement.

Résultat : les écarts se creusent. Aujourd'hui, les plus riches possèdent plus de 30 fois le patrimoine de la moitié la moins dotée de la population.

Cette dynamique s'explique notamment par la nature des patrimoines : les plus aisés détiennent davantage d'actifs financiers, qui ont fortement progressé ces dernières années.

Se situer pour mieux comprendre

Alors, êtes-vous riche ? La réponse dépend du point de comparaison. Avec 300.000 euros, vous faites déjà partie des 20 % les mieux dotés. Mais vous restez loin des niveaux atteints par les grandes fortunes, qui se comptent en millions, voire en milliards.

Au fond, mesurer son patrimoine, c'est surtout mieux comprendre sa place dans la société. Et prendre conscience que, derrière des chiffres parfois abstraits, se jouent des enjeux très concrets : logement, sécurité financière, transmission aux enfants.