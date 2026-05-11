information fournie par Boursorama avec LabSense • 11/05/2026 à 08:30

Peut-on épargner efficacement avec un salaire au SMIC ? / iStock.com - Kunakorn Rassadornyindee

Comprendre où file votre budget...

Impossible d’économiser sans savoir où part son argent. Toutes les sources spécialisées insistent sur ce point : l’analyse des dépenses sur trois mois est l’étape la plus importante. Elle permet de classer les sorties d’argent en trois catégories -charges fixes, dépenses variables, dépenses ponctuelles - et de repérer les « fuites invisibles » : abonnements oubliés, achats impulsifs, frais bancaires, dépenses alimentaires mal maîtrisées. Pourquoi trois mois ? Parce qu’un seul mois ne reflète pas les variations saisonnières ni les imprévus. Sur cette base, il devient possible de définir un objectif d’épargne réaliste. Avec un petit salaire, viser 5 % est déjà excellent. Et si cela semble trop ambitieux, commencer à 2 ou 3 % suffit pour installer l’habitude.

Les astuces qui permettent de gonfler l’épargne sans (trop) se serrer la ceinture

Première astuce magique : automatiser l’épargne. Un petit virement programmé juste après le salaire, et l’argent file directement dans la tirelire sans passer par la case tentation ! On peut aussi adopter la fameuse règle 50/30/20, ce classique du budget personnel qui propose de répartir ses revenus en trois parts : 50 % pour les besoins essentiels (loyer, courses, transports), 30 % pour les envies (sorties, loisirs, petits plaisirs) et 20 % pour l’épargne. Ses versions allégées, comme le 45/35/10 ou le 70/15/15, sont là pour s’adapter aux budgets serrés. Elles permettent de garder une mini-part d’épargne - même symbolique - sans pression ni culpabilité. Autre geste qui change tout : traquer les dépenses inutiles. Les abonnements fantômes, les achats impulsifs ou les sorties qui s’enchaînent… un petit ménage dans tout ça peut libérer 20 à 100 € par mois sans sacrifier le plaisir ! Enfin, pour donner encore plus d’air au budget, un tour du côté des aides disponibles (prime d’activité, APL, chèque énergie…) peut faire une vraie différence. Pour mettre ces euros à l’abri, rien de mieux que les livrets réglementés : Livret A pour la simplicité, LEP pour les revenus modestes qui veulent un taux plus généreux.

Petite épargne, grands effets

Un vieil adage l’affirme : ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! La preuve : avec 1 200 € par mois, soit l’équivalent d’un SMIC, mettre 60 € de côté - ces fameux 5 % recommandés - suffit déjà pour atteindre 720 € par an. Placé durant 12 mois sur un LEP à 2,5 %, ce petit bas de laine produira un bonus autour de 18 à 22 €, sans aucun effort supplémentaire. Ce qui compte, ce n’est pas le montant, mais la régularité : un peu chaque mois, et le matelas financier gonfle tout seul, presque en douceur.