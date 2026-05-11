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Peut-on épargner efficacement avec un salaire au SMIC ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 11/05/2026 à 08:30
Économiser avec un petit salaire, mission impossible ? Pas vraiment : épargner efficacement est une question de stratégie, pas de salaire ! Avec un peu de méthode et quelques réflexes malins, même un budget serré peut se transformer en machine à créer du coussin financier. Il suffit d’observer ses dépenses sur trois mois, d’automatiser une mini-épargne et de traquer les petites fuites qui grignotent le portefeuille.

Peut-on épargner efficacement avec un salaire au SMIC ? / iStock.com - Kunakorn Rassadornyindee

Peut-on épargner efficacement avec un salaire au SMIC ? / iStock.com - Kunakorn Rassadornyindee

Comprendre où file votre budget...

Impossible d’économiser sans savoir où part son argent. Toutes les sources spécialisées insistent sur ce point : l’analyse des dépenses sur trois mois est l’étape la plus importante. Elle permet de classer les sorties d’argent en trois catégories -charges fixes, dépenses variables, dépenses ponctuelles - et de repérer les « fuites invisibles » : abonnements oubliés, achats impulsifs, frais bancaires, dépenses alimentaires mal maîtrisées. Pourquoi trois mois ? Parce qu’un seul mois ne reflète pas les variations saisonnières ni les imprévus. Sur cette base, il devient possible de définir un objectif d’épargne réaliste. Avec un petit salaire, viser 5 % est déjà excellent. Et si cela semble trop ambitieux, commencer à 2 ou 3 % suffit pour installer l’habitude.

Les astuces qui permettent de gonfler l’épargne sans (trop) se serrer la ceinture

Première astuce magique : automatiser l’épargne. Un petit virement programmé juste après le salaire, et l’argent file directement dans la tirelire sans passer par la case tentation ! On peut aussi adopter la fameuse règle 50/30/20, ce classique du budget personnel qui propose de répartir ses revenus en trois parts : 50 % pour les besoins essentiels (loyer, courses, transports), 30 % pour les envies (sorties, loisirs, petits plaisirs) et 20 % pour l’épargne. Ses versions allégées, comme le 45/35/10 ou le 70/15/15, sont là pour s’adapter aux budgets serrés. Elles permettent de garder une mini-part d’épargne - même symbolique - sans pression ni culpabilité. Autre geste qui change tout : traquer les dépenses inutiles. Les abonnements fantômes, les achats impulsifs ou les sorties qui s’enchaînent… un petit ménage dans tout ça peut libérer 20 à 100 € par mois sans sacrifier le plaisir ! Enfin, pour donner encore plus d’air au budget, un tour du côté des aides disponibles (prime d’activité, APL, chèque énergie…) peut faire une vraie différence. Pour mettre ces euros à l’abri, rien de mieux que les livrets réglementés : Livret A pour la simplicité, LEP pour les revenus modestes qui veulent un taux plus généreux.

Petite épargne, grands effets

Un vieil adage l’affirme : ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! La preuve : avec 1 200 € par mois, soit l’équivalent d’un SMIC, mettre 60 € de côté - ces fameux 5 % recommandés - suffit déjà pour atteindre 720 € par an. Placé durant 12 mois sur un LEP à 2,5 %, ce petit bas de laine produira un bonus autour de 18 à 22 €, sans aucun effort supplémentaire. Ce qui compte, ce n’est pas le montant, mais la régularité : un peu chaque mois, et le matelas financier gonfle tout seul, presque en douceur.

SMIC
Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
4 commentaires
  • 09:48

    30 ans d'épargne,et vous pourrez vous acheter une R5 cash, pour un apart prévoir plusieurs générations d'épargne. Si c'est possible! De quoi faire rêver les jeunes.

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