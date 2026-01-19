Où va l’épargne financière des ménages Français et que finance-t-elle ?

information fournie par Mingzi • 19/01/2026 à 11:11

Que finance l'épargne des Français ? ( Crédits photo: Shuterstock)

Livrets, assurance-vie, actions … le montant du patrimoine financier des ménages français s'élève à près de 6.600 milliards d'euros. Une étude de la Direction Générale du Trésor dévoile comment cette épargne est utilisée et comment elle constitue l'un des premiers moteurs de l'économie française.

À la mi-2025, le patrimoine financier des ménages français atteint 6.596 milliards d'euros, soit environ 40 % de leur patrimoine total. Alimentée par un taux d'épargne élevé – 10,5 % du revenu disponible brut, un niveau inédit depuis vingt-cinq ans – cette épargne constitue un levier majeur pour le financement de l'économie. Mais comment est-elle réellement utilisée ? Une étude de la Direction Générale du Trésor permet d'en suivre la trace jusqu'à ses emplois finaux.

Une épargne dominée par les placements sans risque

Les ménages privilégient largement la sécurité. Les dépôts bancaires représentent 2.127 milliards d'euros, tandis que les produits d'assurance-vie (majoritairement investie en produits de taux) atteignent 2.246 milliards d'euros. À eux seuls, ces placements concentrent près des deux tiers de l'épargne financière.

Les titres financiers (actions, obligations, parts de fonds) représentent quant à eux 2.167 milliards d'euros. Une part significative correspond toutefois à des actions non cotées (913 milliards d'euros), qui relèvent majoritairement du patrimoine professionnel des entrepreneurs, plutôt que de placements financiers classiques.

Pour 10 euros d'épargne, des usages très concrets

La mise en transparence permet une lecture simple. Ainsi, pour 10 euros de patrimoine financier des ménages :

4 euros financent des fonds propres d'entreprises, dont environ 2 euros relèvent du patrimoine professionnel ;

3 euros sont investis en obligations, dont 1 euro finance la dette des administrations publiques, essentiellement françaises ;

2 euros servent à accorder des prêts, notamment aux ménages, aux entreprises et aux collectivités ;

le reste correspond à de la trésorerie ou à des placements financiers spécifiques.

Les prêts : financer ménages, entreprises et collectivités

Une part importante de l'épargne des ménages sert à financer des prêts, principalement via les banques et la Caisse des dépôts. Au total, environ 20 % de l'épargne financière, soit près de 1.300 milliards d'euros, est utilisée pour accorder des crédits. Ces prêts financent :

Les crédits immobiliers et à la consommation des ménages ;

Les prêts aux entreprises, notamment les PME ;

Les collectivités locales, via le Fonds d'épargne de la Caisse des dépôts.

À lui seul, le Fonds d'épargne centralise 399 milliards d'euros issus des livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP) et consacre près de la moitié de son actif à des prêts de long terme, en particulier pour le logement social et les investissements publics locaux.

Les obligations : un financement majeur de l'État

L'épargne des ménages finance également massivement la dette publique. Au total, 31 % de l'épargne financière, soit environ 2.022 milliards d'euros, est investie en obligations.

Dans ce montant, 752 milliards d'euros correspondent à des obligations des administrations publiques, essentiellement françaises. Cela représente 11 % du patrimoine financier des ménages.

Ce financement passe principalement par les compagnies d'assurance, les banques et, dans une moindre mesure, les fonds d'investissement. Les assureurs jouent un rôle central : ils détiennent à eux seuls près de 10 % de la dette négociable de l'État français, en grande partie pour garantir les engagements de long terme de l'assurance-vie.

Les entreprises : actions cotées, PME et start-up

L'épargne des ménages finance aussi directement et indirectement les entreprises, via les fonds propres. Au total, 40 % de l'épargne financière, soit environ 2.600 milliards d'euros, correspondent à de la détention d'entreprises. Ce financement prend plusieurs formes :

Des actions cotées, qui soutiennent les grandes entreprises ;

Des actions non cotées, majoritairement du patrimoine professionnel (PME familiales, sociétés non cotées, start-up), pour 913 milliards d'euros ;

Des investissements via l'assurance-vie en unités de compte et les fonds d'investissement, qui financent aussi le capital-investissement et l'innovation.

Ainsi, même lorsque les ménages n'achètent pas directement des actions, leur épargne contribue au financement des PME et des jeunes entreprises, par l'intermédiaire des fonds.

Une épargne majoritairement investie en France

Contrairement à une idée reçue, l'épargne des ménages finance avant tout l'économie nationale : 60 % des placements intermédiés sont investis en France et 80 % en zone euro. Les banques françaises utilisent quasi intégralement les dépôts des ménages pour financer des prêts domestiques, ce qui renforce le rôle de l'épargne dans l'économie réelle.

Derrière des produits familiers et souvent perçus comme passifs, l'épargne des ménages joue donc un rôle central et durable dans le financement de l'économie française, de l'État aux entreprises, en passant par le logement social.