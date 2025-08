Livret A en 2025 : pourquoi il est déconseillé d’y laisser plus de 3 000 € selon les experts

Shutterstock

Le taux du livret va chuter de 2,4% à 1,7% dès le 1er août. Depuis longtemps, il est considéré comme l’un des comptes d’épargne préférés des Français. Hélas, certaines sommes peuvent parfois rapporte pas ou trop peu d’argent.

Le Livret A est une option d’épargne très appréciée par les Français, comme le souligne Le Blog du Dirigeant. Actuellement, environ 56 millions de personnes utilisent ce type de compte, qui totalise près de 400 milliards d’euros d’encours, d’après les dernières données de la Caisse des dépôts. Malheureusement, son taux est chute libre : il passera de 2,4% à 1, 7% dès le 1er août. Les experts conseillent plus que jamais de ne pas déposer une somme trop importante. Pourquoi cela ? Nous allons vous l’expliquer.

Pourquoi il est déconseillé de placer plus de 3000€ sur le livret A ?

Les montants à ne pas mettre sur un livret A

Selon les spécialistes financiers et les experts en gestion de patrimoine, il est déconseillé de déposer plus de 3 000 euros sur un Livret A . Ils expliquent que ce compte doit servir à constituer une épargne de précaution destinée aux dépenses exceptionnelles. En effet, 3 000 euros représentent environ un mois de salaire, ce qui est suffisant pour faire face à des dépenses imprévues. Dépasser ce montant pourrait entraver l’optimisation de l’épargne, et ainsi, un dépôt trop important sur ce livret pourrait limiter la performance globale de l’épargne

Les autres solutions d’épargne utilisées en dehors du Livret A

En plus du Livret A, il existe divers types d’investissements tels que les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), qui offrent une option d’investissement immobilier pour diversifier son patrimoine, avec des rendements attractifs. L’assurance vie est également une option d’épargne intéressante grâce à sa flexibilité et ses avantages fiscaux, permettant d’investir dans différents supports. La Bourse, bien qu’elle comporte des risques élevés, peut s’avérer rentable sur le long terme.

Quel est le montant maximum de versement sur un Livret A ?

Le montant maximum que l’on peut déposer sur un Livret A est de 22 950 euros pour les particuliers et de 76 500 euros pour les associations. Cependant, les organismes d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) ne sont pas soumis à cette limite. Une fois ces plafonds atteints, tout dépôt supplémentaire est automatiquement refusé.

Livret A : tout savoir sur ce placement

Comment fonctionne le Livret A ?

Créé en 1818, le Livret A constitue le plus ancien produit d’épargne français. C’est un produit dit réglementé, car son taux, son plafond et ses conditions sont fixés par l’État. Par ailleurs, les intérêts générés par cette solution de placement sont exonérés de prélèvements sociaux et d’impôts. Calculé le 1 er et le 16 de chaque mois, le taux d’intérêt de ce produit est fixé à 3% depuis le 1 er février 2023 jusqu’en février 2025. Son taux va fortement baisser dès le 1er août.

Comment ouvrir un Livret A ?

L’ouverture d’un Livret A est une démarche simple et rapide. Pour ce faire, il suffit de solliciter en ligne ou en agence une banque déterminée. La majorité des banques proposent aux intéressés un formulaire de souscription à remplir. Par ailleurs, le souscripteur est tenu de présenter une copie de sa pièce d’identité, un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, une signature d’un des parents et une copie de l’acte de naissance ou du livret de famille pour les mineurs.

Combien de livret A par personne ?

D’après la réglementation en vigueur, une personne ne peut avoir qu’un seul livret A. Cette règle s’impose à toutes les banques, mutualistes, en ligne ou traditionnelles. Cependant, chaque membre du foyer y compris les mineurs peut avoir son propre livret.