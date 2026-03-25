Comment gérer son épargne salariale ?

information fournie par TRIBUNE LIBRE • 25/03/2026 à 16:45

(Crédits photo : création IA - M365 Copilot)

Comme n'importe quelle épargne, l'argent placé sur un plan d'épargne salariale mérite de s'y pencher régulièrement, ne serait-ce que pour veiller à ce qu'il soit toujours adapté à sa situation et ses objectifs. Si le salarié le souhaite, des versements volontaires réguliers sont une option intéressante à considérer.

L'épargne salariale est un excellent moyen de construire une épargne à moyen et long terme tout en bénéficiant d'un coup de pouce de son employeur et d'une fiscalité avantageuse. La variété des dispositifs (Plan d'épargne entreprise et Plan d'épargne retraite collectif) et des fonds sur lesquels les primes peuvent être placées permettent en effet de répondre à de nombreuses situations et objectifs : financer un projet à venir, faire face à un aléa ou préparer sa retraite. Encore faut-il prendre la pleine mesure de ces dispositifs et les intégrer dans une stratégie d'épargne globale.

Faire vivre son épargne salariale

Même si elle se constitue en partie grâce à l'entreprise, c'est au salarié de gérer lui-même ses placements . Comme pour tout placement financier, il est donc important de lui accorder une attention régulière en suivant ses avoirs et en s'assurant que le placement est toujours bien adapté à ses objectifs, son profil de risque et à son horizon de placement. Il est possible ainsi de procéder à des arbitrages, c'est-à-dire de modifier la répartition de son épargne entre les différents fonds d'investissement proposés, si l'on a par exemple un projet à court terme et que l'on souhaite sécuriser ses capitaux.

Le salarié peut se référer à tout moment aux informations fournies par le gestionnaire de son plan et adapter son allocation : choisir entre différents fonds ou réaliser des arbitrages s'il estime que c'est nécessaire.

Par exemple, avec un objectif à long terme, il peut être intéressant de diversifier ses placements en choisissant des fonds un peu plus risqués pour augmenter ses chances d'obtenir un bon rendement. Dans la durée, les fonds actions par exemple sont plus rémunérateurs que des fonds monétaires. Lorsque l'échéance de son projet arrive, un arbitrage vers un fonds moins risqué permet de sécuriser les éventuelles plus-values et disposer de son capital au moment voulu.

A noter que le titulaire d'un PER collectif bénéficie par défaut de la gestion dite « pilotée ». L'épargne est gérée selon des modalités qui définies à l'avance par le plan, en fonction d'un profil de risque (prudent, équilibré ou dynamique) : lorsque le départ à la retraite est lointain, elle est investie dans des placements plus risqués et offrant plus de meilleures perspectives de rendement sur le long terme. Par la suite, l'épargne est progressivement recentrée sur des supports moins risqués ce qui permet de stabiliser le montant de capital accumulé au moment de la retraite.

A noter : la gestion libre du PER collectif reste possible pour les salariés qui préfèrent choisir eux-mêmes l'allocation pour leur épargne salariale.

Les atouts d'une épargne volontaire régulière

Un autre moyen d'optimiser son épargne salariale dans le temps est d'y investir soi-même. Cette stratégie est doublement efficace. Tout d'abord parce que des versements volontaires réguliers s'ajoutent au fur et à mesure aux primes versées et aux rendements générés, ce qui aura un fort impact à terme sur le capital final. Et ensuite, parce que verser régulièrement permet de lisser le risque dans le temps, pour amortir les fluctuations des marchés financiers.

On peut épargner avec des versements volontaires, mais aussi avec du temps ! Il existe en effet une passerelle permettant de verser la valeur de ses jours de congés non pris ou de ses droits logés dans un Compte Epargne Temps dans son PER collectif. De plus, les versements volontaires, comme l'ensemble des sommes versées dans un plan d'épargne salariale sont parfois complétés par certaines entreprises sous la forme d'un système dit d'abondement. Selon ce principe, lorsque le salarié alimente son plan d'épargne salariale, l'employeur abonde le plan avec un versement complémentaire, jusqu'à 300% de la somme versée dans la limite de plafonds légaux ! Pour toutes ces raisons, le fait de bénéficier de l'accès à un plan d'épargne salariale est une opportunité de choix pour se constituer une épargne et investir dans son avenir.

Un site pédagogique pour tout comprendre : https://www.epargnesalariale-france.fr/pour-les-salaries/restez-acteur-de-votre-epargne-salariale/