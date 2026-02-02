LEP à 2,50 % : plus intéressant qu’à 6,10 %

information fournie par Moneyvox • 02/02/2026 à 08:15

Le taux du LEP est en baisse à partir du 1er février mais il en redevient plus intéressant ( Crédits photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

2,50 % : voici le taux d'intérêt du Livret d'épargne populaire (LEP) applicable à partir du 1er février 2026. Un taux en baisse qui garantit pourtant un meilleur rendement que lorsque le taux du LEP était de 6,10 %.

Mauvaise nouvelle : le taux du Livret d'épargne populaire va baisser le 1er février, passant de 2,70 % à 2,50 %, toujours net d'impôts et de prélèvements sociaux. Pourtant, malgré cette baisse de taux, le rendement de ce placement sera meilleur que lorsque le LEP était rémunéré à hauteur de 6,10 %, ce qui était le cas entre le 1er février et le 31 juillet 2023. Comment expliquer ce phénomène contradictoire ? Les explications en chiffres pour comprendre ce paradoxe.

Sixième baisse consécutive de taux pour le LEP depuis le pic de 2023

Depuis 2023, année où le taux d'intérêt du Livret d'épargne populaire a atteint les 6,1 %, le taux de ce livret d'épargne réglementé n'a cessé de baisser. Déjà, le 1er août 2023, son taux avait légèrement diminué, passant à 6 %, avant d'être ramené à 5 % le 1er février 2024, 4 % le 1er août 2024, 3,5 % le 1er février 2025 et 2,7 % le 1er août 2025. Et la baisse du taux du LEP n'est pas finie : le 1er février 2026, son taux va passer à 2,5 %, suivant sa formule de calcul réglementaire.

Officialisé il y a peu, le nouveau taux du LEP peut inquiéter les épargnants. Ce livret d'épargne réglementé réservé aux ménages les plus modestes conserve néanmoins de nombreux avantages, à commencer par sa fiscalité. En effet, les intérêts générés par l'intermédiaire d'un LEP, comme pour le Livret A, le LDDS et le Livret jeune, ne sont ni soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ni à la flat tax (aussi appelée Prélèvement forfaitaire unique, ou PFU).

En outre, le taux du LEP va rester supérieur à celui du Livret A. En effet, à compter du 1er février 2026, le taux de ce livret phare va également baisser, passant de 1,70 % à 1,50 % net. Seul bémol : le plafond du LEP est plus faible que celui du Livret A. Depuis le 1er octobre 2023, il est possible de verser jusqu'à 10 000 euros sur un Livret d'épargne populaire, contre 7 700 euros auparavant, tandis que le plafond de versement du Livret A est de 22 950 euros.

Pourquoi le rendement réel du LEP est-il meilleur en 2026 qu'en 2023 ?

Étonnamment, le rendement du Livret d'épargne populaire sera plus intéressant cette année qu'en 2023, année où son taux d'intérêt avait pourtant atteint les 6,1 %. Et pour cause : le rendement réel d'un placement tient compte de l'inflation hors tabac. Autrement dit, pour connaître le rendement réel d'un placement, il est nécessaire de déduire la hausse des prix du taux d'intérêt offert par le contrat. Et, en 2026, l'inflation était nettement plus élevée qu'à l'heure actuelle.

En 2023, le taux d'intérêt moyen du Livret d'épargne populaire, en tenant compte des révisions effectuées, a été de 5,93 %. Dans un même temps, l'inflation a atteint les 4,85 %. Le rendement réel du LEP en 2023 était donc de 1,08 % (5,93 % - 4,85 %). Une performance nettement supérieure à celle de l'année 2022, où le rendement du LEP était négatif (-2,22 %), mais inférieur à celle obtenue par les épargnants en 2024 (+2,77 %) ainsi qu'en 2025 (+2,23 %).

Selon les données de l'Insee, l'inflation annuelle moyenne hors tabac au cours du premier semestre 2026 devrait atteindre les 1,27 %. Avec un taux moyen estimé à 2,5 %, le rendement réel du LEP pourrait donc atteindre les 1,23 % cette année, soit une meilleure performance qu'en 2023. Il faudra néanmoins attendre de connaître le niveau d'inflation final ainsi que l'éventuelle révision du taux du LEP en août 2026 pour calculer avec précision le rendement réel de ce placement en 2026.