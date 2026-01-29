Cryptomonnaies : comment investir dans ces actifs « très risqués » en évitant les fraudes ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 29/01/2026 à 13:03

Le Bitcoin est un actif « spéculatif et très risqué », rappellent les autorités. (illustration) (MichaelWuensch / Pixabay)

Les cryptomonnaies attirent de plus en plus d'investisseurs. Mais il convient de bien comprendre comment elles fonctionnent pour ne pas être déçus. Sur son site, le ministère de l'Economie indique que « les cryptoactifs représentent des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale » .

Autrement dit, ces actifs, comme le bitcoin ou l’Ethéréum, ne nécessitent pas de « tiers de confiance » : aucune institution ne vérifie les transactions pour notamment éviter les fraudes, indique La Finance pour tous dans un article rédigé pour Ouest-France .

Cryptomonnaies : attention aux escroqueries

Le marché des cryptos est encore jeune et certaines personnes malintentionnées tentent de profiter de ce manque de contrôle pour détourner l'argent des investisseurs. La Finance pour tous cite par exemple la méthode du « rug pull » (tirage de tapis) : des développeurs abandonnent un projet juste après avoir levé des actifs et laissent les investisseurs impuissants. Il y a aussi le « pump and dump » (gonfler et larguer). Ici, les escrocs achètent massivement une cryptomonnaie à bas prix, incitant ainsi d'autres investisseurs à faire de même. Lorsque le cours a suffisamment grimpé, ils revendent avec un joli profit à la clé. Le cours de l'actif chute alors brutalement et les autres investisseurs se retrouvent lésés.

Le ministère alerte les investisseurs, estimant que les cryptos, qui n’ont pas de cours légal ni de valeur intrinsèque, « constituent des actifs spéculatifs et très risqués » . Les plateformes distribuant des cryptos en France sont tout de même contrôlées par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette institution permet notamment de vérifier l’identité et l’autorisation d’exercer des intermédiaires financiers. Elle donne cinq conseils avant d'investir dans les cryptoactifs : vérifier ses listes noires disponibles en ligne , passer par un prestataire enregistré auprès d'elle, sécuriser la conservation de vos cryptoactifs, ne pas perdre et ne jamais communiquer sa clé privée, vérifier toujours l’exactitude d’une adresse publique.