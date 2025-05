Livret A, LDDS et LEP : les taux d'intérêt des livrets réglementés vont-ils chuter en août ?

Le taux du livret A pourrait baisser à 16% à partir d'août ce scénario redouté pour votre placement (Crédits: Adobe Stock)

Livret A, LDDS, LEP… les livrets d'épargne réglementés vont-ils voir leur rémunération chuter dès cet été ? Selon un spécialiste, ce scénario est tout à fait possible.

Par MoneyVox,

Chaque semestre, les taux d'intérêt des livrets réglementés sont réévalués. Et lors de la prochaine révision, prévue au mois de juillet, leur rémunération pourrait fortement chuter. Une situation décrite et expliquée par le directeur des études économiques à l'IESEG School of Management, Eric Dor. Quels pourraient être les nouveaux taux d'intérêt du Livret A, du LDDS et du LEP ? Voici l'analyse des scénarios possibles recueillie par le site d'information financière MoneyVox.

Pourquoi les taux d'intérêt des placements réglementés pourraient-ils baisser cet été ?

Tous les 6 mois, les taux d'intérêt des livrets réglementés sont recalculés. Et lors de la prochaine révision, applicable à compter du 1er août prochain, la rémunération de ces placements pourrait drastiquement baisser. En cause ? La baisse des deux indices dont la moyenne semestrielle permet de déterminer le taux d'intérêt théorique du Livret A: le taux à court terme en euros €STR et l'inflation hors tabac en France.

Selon Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management, "sous l'hypothèse réaliste que la croissance mensuelle de l'indice des prix hors tabac soit stabilisée, la moyenne de l'inflation annuelle hors tabac de janvier à juin serait de 0,76 %", alors qu'elle "était de 1,38 % au 2e semestre 2024". Une baisse de l'inflation hors tabac qui pourrait se doubler d'une diminution du niveau moyen de l'€STR.

Au cours du mois d'avril, la Banque centrale européenne (BCE) avait d'ailleurs annoncé une baisse de ses taux directeurs pour le mois de juin 2025. "Cette diminution sera répercutée sur le taux €STR. Ce scénario impliquerait que la moyenne du taux €STR de janvier à juin 2025 serait à peu près de 2,439 %" souligne à ce propos Eric Dor. Pour comparaison, ce taux était de 3,443 % en fin d'année 2024, avant la date de la dernière révision des taux d'intérêt des placements réglementés.

À quelle baisse des taux d'intérêt s'attendre pour les livrets réglementés ?

Vous avez un Livret A, un LDDS, un LEP ou même un Livret Jeune ? La baisse de l'inflation et de l'€STR risque d'avoir un impact négatif sur le rendement de votre livret réglementé. Dès la prochaine révision semestrielle, applicable au 1er août, le taux d'intérêt du Livret A, et de celui du LDDS, son petit frère, pourrait passer de 2,40 % à 1,60 %, soit une baisse de 0,8 point. Le taux minimum du Livret Jeune suivrait également, celui-ci ne pouvant être inférieur au taux du Livret A.

En théorie, les pouvoirs publics peuvent néanmoins s'écarter de la formule de calcul définie, et fixer le taux du Livret A et du LDDS à un niveau supérieur. Une hypothèse qui semble néanmoins peu probable à Eric Dor. "Il est peu plausible que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation, car tout risque d'instabilité financière due aux taux impliqués par les formules légales semble écarté" note le directeur des études économiques de l'IESEG School of Management.

Dans la lignée du Livret A, du LDDS et du Livret Jeune, le Livret d'épargne populaire, ou LEP, pourrait voir son taux d'intérêt baisser dès le 1er août prochain. Son taux est calculé sur le niveau de l'inflation enregistré au cours des 6 derniers mois. Alors que, actuellement, le LEP est rémunéré à hauteur de 3,50 %, son rendement pourrait descendre à 2,50 %, voire 2,10 % cet été. À nouveau, le gouvernement pourrait décider de maintenir son taux d'intérêt actuel ou, du moins, d'éviter une baisse aussi drastique du taux du LEP. Cependant, cela reste "très hypothétique", résume Eric Dor.