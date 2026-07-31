Epargne : la hausse du taux du Livret A va-t-elle donner un nouveau souffle à ce livret réglementé ?

information fournie par Moneyvox • 31/07/2026 à 07:56

1,7% de rendement. Est-ce suffisant pour redonner du lustre au Livret A ? (Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

1,70 % net : tel va être le nouveau taux du Livret A à compter du 1er août. Une augmentation de la rémunération du livret préféré des Français qui intervient dans un contexte de décollecte nette.

Les Français sont-ils en train de se désintéresser du Livret A ? Depuis l'année dernière, ce livret d'épargne réglementé voit son encours total diminuer. En cause ? La baisse progressive de la rémunération de ce placement. Son taux actuel, 1,50 % net, va cependant progresser le 1er août prochain. Il atteindra alors les 1,70 % net. Une augmentation qui pourrait encourager les Français à épargner davantage sur leur Livret A. Le point sur la situation actuelle et sa probable évolution.

Une période difficile pour le Livret A en 2025 et en ce début d'année 2026

2,12 milliards d'euros : voici le montant de la décollecte nette enregistrée en 2025 sur les Livrets A des Français. Et entre le mois de janvier et le mois de mai 2026, la situation a même empiré puisque l'encours total sur les Livrets A a diminué de 5,1 milliards d'euros. Sur ce début d'année, le Livret A a donc perdu près d'un milliard d'euros chaque mois, alors qu'entre 2015 et 2024, le Livret A n'avait cessé d'enregistrer une progression de son encours global.

Si les Français semblent se désintéresser du Livret A, ce n'est pas un hasard. En effet, depuis deux ans, le taux du Livret A ne cesse de baisser. Le 1er février 2025, le taux d'intérêt de ce livret d'épargne réglementé est ainsi passé de 3 % à 2,40 %. Il a ensuite baissé à 1,70 % le 1er août 2025, avant de passer à 1,50 % le 1er février 2026. Bonne nouvelle pour les épargnants : le 1er août 2026, le taux d'intérêt du Livret A va augmenter, atteignant les 1,70 % net, soit une hausse de 0,20 point.

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Un rendement réel du Livret A négatif sous l'effet de l'inflation

La hausse du taux du Livret A le 1er août suffira-t-elle à donner un nouveau souffle au plus célèbre des livrets d'épargne ? Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, cela n'est pas certain : "En règle générale, une augmentation du taux génère un rebond de la collecte. Avec une hausse limitée à 0,2 point, l'effet sur la collecte devrait néanmoins rester modéré". En outre, l'augmentation du taux du Livret A n'empêchera pas le rendement réel de ce placement d'être négatif.

En effet, le taux moyen du Livret A sur l'année 2026 sera inférieur à l'inflation. L'argent déposé sur ce placement perdra donc progressivement de sa valeur sous l'effet de la hausse générale des prix. En se basant sur les projections de l'Insee en termes d'inflation, le rendement réel du Livret A devrait être de -0,40 %, ce malgré la hausse du taux du Livret A ce 1er août. "Le gouvernement n'a certainement pas voulu inciter les ménages à accroître leur effort d'épargne afin de ne pas pénaliser la consommation, qui demeure le principal moteur de la croissance" explique Philippe Crevel.

Livret A ou assurance-vie, quel placement choisir pour ses économies ?

La décollecte enregistrée par le Livret A au cours de ces deux dernières années ne doit pas faire oublier les avantages de ce placement. En effet, le capital déposé y est garanti par l'Etat. Qui plus est, les épargnants peuvent disposer librement de leurs économies par l'intermédiaire d'un simple virement. Enfin, sa rémunération est connue à l'avance et est révisée à échéance fixe, tous les 6 mois, au 1er février et au 1er août.

L'assurance-vie, quant à elle, a le vent en poupe. Entre janvier et mai 2026, sa collecte nette a atteint les 28,7 milliards d'euros, largement portée par les unités de compte avec 21,6 milliards d'euros de collecte nette. Mais attention : contrairement aux fonds euros, les unités de compte ne profitent pas d'une garantie en capital. Du côté des fonds euros, le rendement net de frais et de cotisations sociales attendu en 2026 devrait atteindre les 2,40 %.