Investissements atypiques : diamants, vins, crypto… Attention aux arnaques/ iStock.com - bo feng

Les promesses de récupération des fonds perdus

Si vous recevez un message ou voyez une publicité vous annonçant que vous allez pouvoir récupérer l’argent que vous avez perdu - autrement dit que vous allez récupérer les fonds perdus - n’en croyez pas un mot. Retenez bien que les fonds perdus sont ainsi nommés car ils ne peuvent pas être récupérés. Ne partagez aucune donnée personnelle et surtout pas vos coordonnées bancaires.

Des offres trop belles pour êtres vraies

On vous promet des rendements très élevés ? Il s’agit certainement d’une arnaque. La prudence est donc de mise, particulièrement avec des placements atypiques. Si on vous parle d’un capital qui double en seulement deux années, par exemple, refusez d’investir. « Il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé », nous rappelle l’Autorité des marchés financiers. Pour avoir une idée du rendement d’un placement, vous pouvez utiliser la règle d’Einstein. Prenez 70 et divisez ce nombre par le taux de rendement annuel. Si on vous parle d’un rendement annuel de 6 %, par exemple, cela donne 11,6 soit 12 années. Il faudra donc environ 12 ans (et non deux) pour que votre capital double.

Pas d’enregistrement auprès de l’AMF

L’AMF indique sur son site Internet qu’une sélection de propositions d’investissement dans des placements atypiques doit être enregistrée auprès de l’organisme. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’un investissement dans un bien identifiable comme un certain nombre d’arbres ou encore de lingots d’or. Si on vous propose un investissement atypique, vérifiez si l’offre doit être enregistrée auprès de l’AMF. Elle devrait l’être mais ce n’est pas le cas ? Méfiance, sa légalité est douteuse.

Des offres qui surfent sur une mode

Certains arnaqueurs misent sur des effets de mode pour proposer des investissements frauduleux. Si l’actualité fait la part belle à un sujet en particulier, comme les énergies renouvelables par exemple, et que l’on vous propose d’investir dans des éoliennes, méfiez-vous.

Investissements atypiques : les bons réflexes à adopter

Si vous souhaitez investir votre argent dans un placement atypique, gardez à l’esprit que les risques sont plus élevés qu’avec les placements classiques (qui ne sont pas sans risques non plus). Informez-vous sur la ou les sociétés qui vous contactent (identité, siège social…). Lisez tout, même les mentions en tout petits caractères. Des informations utiles peuvent y figurer. Cherchez des informations sur les modalités de vente du produit ainsi que sur les délais. Posez-vous diverses questions : ce placement correspond-il à vos envies ? Est-ce le bon moment ? Avez-vous les fonds nécessaires ? Pouvez-vous investir/placer votre argent d’une autre manière ? Méfiez-vous des prises de contact sur les réseaux sociaux. Consultez la liste blanche des offres en biens divers de l’AMF. Vérifiez les URL des sites et les adresses e-mail. Utilisez les différents outils de l’AMF pour vérifier la fiabilité des offres.