Investir dans les ETF : quel rendement réel pouvez-vous espérer ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 22/06/2026 à 15:21

Pour estimer le rendement des ETF, il ne faut pas oublier le taux de change euro/dollar et la flat tax. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Les ETF (fonds indiciels cotés en Bourse) ont de plus en plus de succès, particulièrement auprès des plus jeunes, séduits par des frais réduits et leur accessibilité. Ces placements collectifs "suivent la performance d’un indice boursier de référence", indique Bercy sur son site officiel . Ils promettent parfois jusqu’à 10 % de rendement annuel avec les intérêts composés. De quoi devenir millionnaire à la retraite en plaçant seulement 50 euros par mois pendant 40 ans ? Pas vraiment selon Anthony Petitpas. Ce créateur de contenus spécialisé dans la finance estime auprès de BFM Business que le rendement réel est bien inférieur.

De nombreux simulateurs en ligne attirent les épargnants en se basant sur les performances brutes du S&P 500 américain (souvent autour de 10 % par an en dollars). Mais il faut alors considérer le taux de change euro/dollar, qui fait chuter le taux de rendement annuel à 7 %.

La fiscalité à prendre en compte

Il ne faut pas non plus négliger la dimension fiscale, propre à la France. Les gains issus d'ETF sont soumis, sauf cadre spécifique, à la flat tax de 31,4 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux). Même lorsque l'ETF est adossé à un Plan épargne retraite (PEA), plus avantageux fiscalement, les versements sont plafonnés à 150 000 euros, ce qui complique l'arrivée au million d'euros par les seuls versements.

Selon les calculs d'Anthony Petitpas, le gain réel d’un investissement de 50 euros par mois sur 40 ans serait de 131 000 euros après impôt. Même si cela reste intéressant, on est loin du million. L'ETF reste un excellent outil de capitalisation, encore faut-il respecter les règles de base. Comme c'est un produit de marché, il est exposé au risque de perte en capital, partielle ou totale. La diversification - par classe d'actifs, secteur ou zone géographique - reste indispensable.