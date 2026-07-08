Investir, c’est pour les riches ?

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Comment investir de petites sommes

L'importance de commencer à investir tôt…

Cela peut sembler contre-intuitif, mais le facteur temps peut être plus important que les sommes investies.

Concrètement, si comme ANNA vous commencez à investir à 25 ans, vous pouvez constituer un patrimoine plus important que LUCAS, qui investit 3 fois plus mais commence 10 ans plus tard (voir exemple chiffré dans le PDF ci-dessous). Et ce en raison du mécanisme des intérêts composés.

… en répartissant vos investissements dans le temps

Il est préférable d'investir régulièrement de petits montants que d'attendre de disposer d'une somme conséquente pour vous lancer.

En investissant régulièrement, vous répartissez vos investissements dans le temps, ce qui lisse vos points d'entrée. Cela permet de réduire le risque de placer toutes vos économies quand les marchés sont au plus haut ou juste avant une crise. Et surtout, vous ne ratez pas les rebonds. L'histoire nous enseigne que manquer les plus belles journées en Bourse coûte très cher sur le long terme.

Automatisez vos investissements avec les versements programmés

Ils vous permettent de supprimer la charge mentale de décider combien, quand et dans quoi investir en automatisant vos versements.

Les versements programmés sont une solution simple et efficace pour investir régulièrement et éviter de remettre l'investissement à plus tard.

Une opportunité d'apprentissage

Investir de petites sommes permet de découvrir le fonctionnement des marchés et des produits financiers sans prendre de risques majeurs. C'est un premier pas essentiel pour gagner en confiance et devenir acteur de votre avenir financier.

De nombreuses solutions d'investissement disponibles

Il existe aujourd'hui de nombreux moyens pour investir avec des montants très faibles. Cela rend l'investissement facilement accessible, quelle que soit votre situation financière.

Vous pouvez par exemple investir dans des fonds d'investissement ou des ETF* : certains sont accessibles à partir de quelques euros seulement.

Ne laissez pas la peur ou l'idée qu'il faut être riche vous freiner dans cette démarche. Lancez-vous, commencez petit mais commencez tôt.

Consulter l'intégralité de cette infographie dans le PDF ci-dessous et notre page web dédiée pour plus d'informations.

*ETF : Exchange Traded Fund, panier de titres qui suit un indice et se négocie en bourse comme une action.