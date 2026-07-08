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Comment fonctionne un livret d’épargne bancaire et qui peut en bénéficier ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 08/07/2026 à 08:30
Il existe différents livrets d’épargne auxquels souscrire. Mais comment fonctionnent-ils ? On vous éclaire sur le sujet.

Comment fonctionne un livret d’épargne bancaire et qui peut en bénéficier ? / iStock.com - hirun

Comment fonctionne un livret d’épargne bancaire et qui peut en bénéficier ? / iStock.com - hirun

À quoi servent les livrets ?

Tout est dans leur nom ! Les livrets d’épargne servent à épargner de l’argent, c’est-à-dire à mettre de l’argent de côté. Il peut s’agir d’une épargne destinée à financer un gros projet (voyage, travaux…) ou d’une épargne dite de précaution, qui permet de faire face à des dépenses imprévues (voiture…). En plaçant votre argent sur un livret, des intérêts sont générés. Selon le type de livret - réglementé ou non - les taux sont déterminés par l’État ou par les banques. Le principal avantage des livrets est que l’argent placé ne fluctue pas. Vous ne risquez donc pas de perdre un seul centime.

Les livrets réglementés

Il existe plusieurs livrets réglementés. Le plus connu est le livret A qui compte près de 60 millions de détenteurs en France. Le taux du livret A n’est que de 1,5 %, ce qui, cette année, a amené de nombreux souscripteurs à retirer tout ou partie de l’argent placé au profit d’autres solutions comme l’assurance-vie. Le plafond du livret A est fixé à 22 950 € pour les particuliers contre 76 500 € pour les associations. La souscription se fait sans condition d’âge ou encore de revenus. Le livret de développement durable et solidaire (LDDS), que l’on peut souscrire si on a son domicile fiscal en France, est plafonné à 12 000 €. Son taux d’intérêt est actuellement égal à celui du livret A. Le livret d’épargne populaire (LEP), destiné aux personnes aux revenus modestes, et le livret jeune (12-25 ans) sont d’autres exemples de livrets réglementés.

Les livrets non réglementés

Si certains livrets sont réglementés, tous ne le sont pas. C’est entre autres le cas du livret B. Les livrets non réglementés ont un mode de fonctionnement plus souple. Néanmoins, la fiscalité des livrets B et autres est moins intéressante que celle du livret A ou encore du LDDS, dont les intérêts ne sont pas imposables. Concernant la fiscalité des livrets non réglementés, il faut savoir que les intérêts de ces derniers sont soumis au PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) de 31,4 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 18,6 % au titre des prélèvements sociaux) ou au taux progressif de l’impôt sur le revenu (option à choisir lors de votre déclaration annuelle de revenus).

Comment souscrire un livret d’épargne ?

Si vous souhaitez souscrire un livret d’épargne mais que vous hésitez entre le A, le LDDS ou encore un livret non réglementé, rapprochez-vous de votre banque afin de bénéficier des conseils de votre conseiller ou conseillère. Une fois le livret choisi et si vous respectez les conditions de souscription, vous n’aurez plus qu’à signer un contrat avec l’établissement bancaire.

Informations complémentaires

On recommande de ne pas placer trop d’argent sur les livrets, « seulement » trois à six mois de salaire.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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