Livret A : à quel taux s’attendre au 1er août ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/03/2026 à 12:29

Les Français retirant leur argent, le Livret A a ainsi connu son pire mois de janvier depuis 2009. (Geralt / Pixabay)

Le livret A n'est plus aussi rentable qu'il y a quelques années. Produit d'épargne préféré des Français, ce placement a vu son taux d'intérêt plonger littéralement cette dernière année, passant de 3 % début janvier 2025 à seulement 1,5 % depuis le 1er février 2026. Les Français retirant leur argent, le Livret A a ainsi connu son pire mois de janvier depuis 2009.

Deux variables pour calculer le taux du livret A

Le taux du Livret A sera réévalué au 1er août prochain, comme chaque année. Dans ce contexte, nombreux sont les contribuables qui espèrent voir leur produit d'épargne regagner en valeur afin de faire fructifier l'argent mis de côté. Mais il y a malheureusement peu de chance que cela arrive, selon le site Acteurs du Commerce Français .

Le taux du livret A est en effet fixé selon deux variables. La première est le taux d'intérêt à court terme dans la zone euro (taux €STR). Le taux du livret A se base sur la moyenne semestrielle de ce taux, qui s'est stabilisé autour de 1,94 % depuis décembre 2025. Ce taux ne devrait pas changer tant que la Banque centrale européenne (BCE) ne changera pas le, taux de dépôt.

Une très légère hausse à prévoir ?

L'autre variable est la moyenne semestrielle de l'inflation, hors tabac. C'est cette variable qui a beaucoup baissé depuis 3 ans, emmenant avec elle le taux d'intérêt du livret A : elle est passée de 6,3 % en février 2023 à seulement 0,88 % fin 2025. Elle était même seulement de 0,3 % en janvier 2026.

Les experts anticipent un léger rebond de cette deuxième variable, qui devrait atteindre 1 % en février et 1,20 % sur le semestre. Cette hausse ne suffira cependant pas à faire grimper le taux du livret A, qui prendra au mieux au 1er août prochain un dixième de point. Soit un taux à 1,60 %, bien loin des 3 % d'il y a quelques années.