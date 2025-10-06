Épargne responsable : les Français veulent des conseillers plus engagés

Avoir des conseillers plus engagés pour diffuser plus largement l'épargne verte ? ( Crédits photo: Shutterstock)

Alors que la transition écologique s'impose comme un enjeu de société, les épargnants français attendent désormais que leurs banques et conseillers financiers les guident vers des placements responsables.

Mais si l'intérêt est là, la méfiance et le manque d'information demeurent. Le point avec le dernier baromètre OpinionWay pour l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Un intérêt croissant pour la finance durable

Les résultats du dernier baromètre OpinionWay pour l'Autorité des marchés financiers (AMF) confirment la tendance : 63 % des Français considèrent les enjeux de développement durable comme importants, une proportion particulièrement forte chez les jeunes (près d'un quart des moins de 25 ans les jugent « très importants »).

L'impact des placements sur l'environnement reste central : 76 % des répondants estiment qu'il s'agit d'un sujet « important », un chiffre stable depuis 2021.

Cet intérêt se traduit dans les comportements : un Français sur deux affirme intégrer « au moins de temps en temps » des critères de durabilité dans ses choix d'épargne. Pourtant, seuls 18 % déclarent détenir effectivement un placement en lien avec le développement durable.

Une connaissance limitée et des doutes persistants

Si 64 % des Français ont entendu parler des placements responsables, seuls 12 % en ont une connaissance précise. Les notions de « placement vert », « solidaire » ou encore « critères ESG » restent floues pour beaucoup.

Cette méconnaissance nourrit la méfiance : 59 % doutent que ces produits soient réellement responsables. Même les labels, censés garantir la crédibilité des offres, peinent à convaincre. Ainsi, à peine 25 % des connaisseurs du label ISR déclarent lui faire pleinement confiance.

En miroir, les critiques portent surtout sur la rentabilité jugée incertaine et sur la crainte du « greenwashing » (mise en avant trompeuse d'un caractère durable). Plus d'un tiers des personnes interrogées citent le manque de transparence comme frein majeur à l'investissement.

Les conseillers financiers en première ligne

Face à ces doutes, le rôle des intermédiaires financiers devient déterminant. Selon l'AMF, 72 % des Français se tournent en priorité vers leur banque ou leur conseiller pour s'informer, loin devant les médias (20 %) ou internet (11 %). Et les attentes sont claires : 69 % jugent important que leur conseiller les interroge sur leur souhait d'investir de manière responsable. Or, seuls 16 % déclarent avoir déjà eu cette discussion avec un professionnel.

Lorsque ce dialogue existe, la satisfaction est au rendez-vous : 82 % des clients interrogés se disent satisfaits de ces échanges. Les épargnants réclament donc une relation plus proactive, nourrie par de la pédagogie et des propositions concrètes.

Des freins à lever pour accélérer la transition

Pourquoi une telle hésitation à franchir le pas ? Outre la méfiance, la contrainte financière pèse lourd : 42 % des Français qui n'investissent pas invoquent une capacité d'épargne limitée. Pour convaincre davantage, les épargnants demandent avant tout de la transparence sur l'utilisation réelle de leur argent et sur l'impact mesurable de ces placements.

L'AMF insiste d'ailleurs sur la nécessité de former les conseillers financiers pour simplifier le parcours client et mieux répondre aux attentes. Car si 38 % des détenteurs actuels envisagent d'accroître leurs placements responsables dans les prochaines années, le potentiel de croissance reste énorme : un quart des non-détenteurs pourraient être séduits à court ou moyen terme.

La finance durable séduit par ses promesses : investir pour préparer l'avenir tout en contribuant à la transition écologique et sociale. Mais pour qu'elle s'impose réellement, les épargnants veulent des preuves, de la pédagogie et des conseils adaptés. Les banques et conseillers ont donc entre leurs mains la clé d'un mouvement appelé à s'amplifier – à condition de gagner la confiance de leurs clients.