Épargne des Français : combien rapportent vraiment leurs placements financiers ?

information fournie par Mingzi • 06/01/2026 à 08:15

Actions, assurance-vie, livrets… Les Français sont de grands épargnants, mais savent-ils réellement ce que leur rapporte leur argent ? Un indicateur officiel permet de mesurer précisément la performance de l'épargne financière des ménages : depuis 2012, la performance annuelle moyenne s'élève à 2,33 %.

Dans un contexte économique marqué les incertitudes géopolitiques et la volatilité des marchés financiers, la question du rendement de l'épargne est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français. Pour mieux comprendre ce que rapportent réellement les placements financiers des ménages, l'Observatoire de l'Épargne Européenne (OEE) publie régulièrement un indice de performance de l'épargne financière. La dernière mise à jour, basée sur les données du troisième trimestre 2025, offre un éclairage sur les gains obtenus par les épargnants.

Un indice pour mesurer la performance de l'épargne financière

Contrairement à un simple indice boursier, l'indice de performance de l'épargne financière des ménages français vise à refléter la structure réelle des placements détenus par les ménages : produits de taux (livrets, obligations, assurance-vie en euros) et produits de fonds propres (actions, unités de compte, fonds d'investissement). Sa méthodologie s'inspire des indices boursiers traditionnels et s'appuie exclusivement sur des données publiques issues notamment de la Banque de France et des autorités de régulation. L'objectif est clair : mesurer ce que rapporte, en moyenne, l'épargne financière des Français.

Depuis 2012, un rendement modéré mais positif

Depuis le 31 décembre 2012, la performance nominale annuelle moyenne de l'indice s'élève à 2,33 %. Un chiffre à mettre en regard d'une inflation moyenne proche de 2,00 % sur la même période. Autrement dit, sur le long terme, l'épargne financière des ménages a globalement permis de préserver le pouvoir d'achat, sans toutefois générer des gains spectaculaires.

Dans le détail, les produits de taux affichent une performance nominale annuelle moyenne de 1,57 %, tandis que les produits de fonds propres se distinguent par un rendement bien plus élevé, à 5,37 % par an en moyenne.

Les actions, moteur puissant de la performance

Fait marquant : bien que les produits de fonds propres ne représentent qu'environ 20 % du portefeuille financier moyen des ménages sur la période étudiée, ils expliquent près de la moitié (46 %) de la performance globale de l'indice. Cette contribution souligne le rôle clé des actifs risqués dans la création de valeur à long terme, même lorsqu'ils sont détenus de manière relativement limitée.

En 2025, une amélioration portée par les marchés et une inflation contenue

Au troisième trimestre 2025, la dynamique reste favorable. Portée par la reprise des marchés actions sur les neuf premiers mois de l'année, la performance nominale annuelle de l'indice atteint 3,17 %, en hausse par rapport au trimestre précédent. Les produits de fonds propres contribuent à 48 % de cette performance, avec un poids légèrement accru dans le portefeuille (22 %).

Surtout, grâce à une inflation contenue autour de 1 %, la performance réelle – corrigée de la hausse des prix – reste supérieure à 2 %. Une bonne nouvelle pour les épargnants, dont l'argent continue, en moyenne, de gagner du terrain en termes de pouvoir d'achat.

Ces résultats rappellent un enseignement essentiel : sur le long terme, la diversification et une exposition mesurée aux actifs dynamiques peuvent significativement améliorer le rendement de l'épargne. Un message rassurant et pédagogique, à l'heure où de nombreux Français s'interrogent sur la meilleure façon de faire fructifier leur épargne sans prendre de risques excessifs.