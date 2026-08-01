Le PER est-il un placement adapté à tous ?

information fournie par Café de la Bourse • 01/08/2026 à 08:58

Retraite (Crédits: Adobe Stock)

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'est imposé en quelques années comme l'un des placements de référence pour préparer sa retraite. Son principal atout est fiscal : les versements volontaires peuvent, sous certaines conditions, être déduits du revenu imposable. Mais cet avantage ne doit pas faire oublier que le PER est avant tout un placement de long terme, dont les sommes sont en principe bloquées jusqu'à la retraite.

Alors, est-il adapté à tous les épargnants ? Pas forcément. Tout dépend de votre niveau d'imposition, de votre horizon de placement et de vos objectifs patrimoniaux.

Pourquoi le PER séduit de plus en plus d'épargnants ?

Un outil pensé pour préparer sa retraite

Le PER est un placement spécifiquement conçu pour préparer la retraite. Les sommes versées peuvent être investies sur un fonds en euros, qui offre une garantie du capital (hors frais de gestion), mais aussi sur des unités de compte investies en actions, obligations, immobilier (SCPI, OPCI), fonds diversifiés ou encore ETF. Plus l'horizon de placement est long, plus il est généralement possible d'augmenter la part des unités de compte afin d'espérer un meilleur potentiel de rendement.

Au moment de la retraite, le PER offre une souplesse appréciable. Pour les versements volontaires, l'épargnant peut récupérer son épargne en capital, en rente viagère ou en combinant les deux. En pratique, la sortie en capital est aujourd'hui souvent privilégiée, car elle laisse davantage de liberté pour utiliser son épargne ou la transmettre. La rente peut néanmoins être intéressante pour les personnes qui souhaitent percevoir un revenu garanti jusqu'à la fin de leur vie.

L'attrait de la déduction fiscale

Le principal avantage du PER réside dans la possibilité de déduire les versements volontaires de son revenu imposable, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation.

Pour un salarié, le plafond de déduction correspond au plus élevé des deux montants suivants : 10 % des revenus professionnels de l'année précédente (retenus dans la limite de huit fois le PASS) ou 10 % du PASS, soit 4 637 € pour les versements effectués en 2025. Les travailleurs non salariés (TNS) bénéficient quant à eux de plafonds de déduction plus élevés, ce qui explique le succès du PER auprès des indépendants.

Le PER n'est pas toujours la meilleure solution

Une épargne moins disponible que sur d'autres placements

Le principal inconvénient du PER est que les sommes versées sont, en principe, bloquées jusqu'à la retraite. La loi prévoit bien plusieurs cas de déblocage anticipé, notamment pour l'achat de la résidence principale ou à la suite de certains accidents de la vie (invalidité, décès du conjoint, surendettement, expiration des droits au chômage ou liquidation judiciaire).

Le déblocage pour acquérir sa résidence principale est souvent mis en avant, mais il ne constitue pas toujours la meilleure stratégie. Déjà l'avantage fiscal est remis en cause dans ce cas de figure et retirer son épargne plusieurs années avant la retraite prive aussi le capital du temps nécessaire pour bénéficier des intérêts composés et réduit l'intérêt même du PER comme outil de préparation de la retraite.

Un avantage fiscal qui dépend de votre situation

Le PER est particulièrement intéressant lorsque le gain fiscal obtenu à l'entrée est important. À l'inverse, si vous êtes peu ou pas imposable, la déduction procurera un bénéfice limité.

Prenons un exemple : un contribuable imposé dans la tranche marginale à 30 % qui verse 5 000 € sur un PER peut réduire son impôt d'environ 1 500 €, hors effets éventuels des plafonds et de la fiscalité à la sortie. Pour un contribuable imposé à 11 %, l'économie d'impôt ne serait que d'environ 550 €. Avant de souscrire, il est donc indispensable d'évaluer l'intérêt réel de cet avantage fiscal.

Des frais parfois élevés selon les contrats

Tous les PER ne se valent pas en matière de frais. Certains contrats facturent des frais sur versement, des frais de gestion sur les supports d'investissement, des frais d'arbitrage ou encore des frais liés à la gestion pilotée.

Les PER distribués en ligne affichent généralement une tarification plus compétitive que ceux commercialisés par les réseaux bancaires traditionnels. Sur plusieurs décennies, quelques dixièmes de point de frais en moins peuvent avoir un impact significatif sur le capital constitué.

Dans quels cas le PER est-il particulièrement intéressant ?

Pour les contribuables fortement imposés

Le PER prend tout son sens lorsque le taux marginal d'imposition atteint 30 % ou davantage. À partir de ce niveau, l'économie d'impôt procurée par les versements devient suffisamment importante pour compenser la moindre disponibilité de l'épargne.

Pour les contribuables imposés à 41 % ou 45 %, le PER constitue souvent l'un des outils les plus efficaces pour optimiser leur fiscalité tout en préparant leur retraite.

Pour préparer des revenus complémentaires à la retraite

Le PER est particulièrement adapté aux épargnants qui anticipent une baisse de revenus une fois à la retraite et souhaitent la compenser.

Si votre objectif est de disposer d'un capital pour financer un projet précis ou faire face à des dépenses importantes, la sortie en capital sera généralement la solution la plus pertinente. À l'inverse, si vous recherchez avant tout un complément de revenus garanti jusqu'à la fin de votre vie, la rente viagère peut offrir davantage de sécurité. Dans la pratique, certains épargnants optent pour une solution intermédiaire en récupérant une partie de leur PER sous forme de capital et le reste sous forme de rente.

Pour les investisseurs de long terme

Le PER est un placement qui prend toute sa dimension lorsqu'il est conservé pendant de nombreuses années. Plus l'horizon d'investissement est long, plus les unités de compte ont le temps de lisser les fluctuations des marchés financiers et de profiter pleinement des intérêts composés.

Ouvrir un PER à 35 ou 40 ans sera généralement plus pertinent que quelques années seulement avant le départ à la retraite.

Dans quels cas d'autres placements peuvent-ils être plus adaptés ?

Lorsque l'on privilégie la disponibilité de son épargne

Si vous souhaitez conserver la possibilité de récupérer votre argent à tout moment, l'assurance vie constitue souvent une alternative plus adaptée. Elle offre une grande souplesse tout en permettant d'investir sur un fonds en euros et des unités de compte.

Pour une épargne de précaution, les livrets réglementés restent également plus appropriés.

Pour les épargnants faiblement imposés

Lorsque le taux marginal d'imposition est faible, l'avantage fiscal du PER perd une grande partie de son intérêt.

Dans ce cas, une assurance vie, un PEA ou un simple compte-titres pourront parfois constituer de meilleures solutions selon votre horizon d'investissement et vos objectifs patrimoniaux.

Quand d'autres objectifs patrimoniaux sont prioritaires

Le PER répond à un objectif précis : préparer la retraite. Si votre priorité est de financer un achat immobilier, de transmettre un patrimoine, de développer un portefeuille d'actions ou simplement de conserver une épargne disponible, d'autres placements seront souvent plus adaptés.

Le meilleur placement n'est donc pas forcément celui qui offre le plus d'avantages fiscaux, mais celui qui correspond réellement à votre projet.

Comment savoir si le PER est fait pour vous ?

Se poser les bonnes questions avant de souscrire

Avant d'ouvrir un PER, posez-vous quelques questions simples : êtes-vous imposé à 30 % ou davantage ? Disposez-vous déjà d'une épargne de précaution suffisante ? Êtes-vous prêt à immobiliser une partie de votre épargne jusqu'à la retraite ? Souhaitez-vous avant tout réduire votre impôt ou financer d'autres projets ?

Les réponses à ces questions permettent généralement de savoir si le PER constitue une priorité ou s'il vaut mieux privilégier d'autres placements.

Intégrer le PER dans une stratégie patrimoniale globale

Le PER ne doit pas être envisagé comme un placement unique. Il trouve tout son intérêt lorsqu'il vient compléter une stratégie patrimoniale plus large, aux côtés d'une assurance vie, d'un PEA, de livrets d'épargne ou encore d'un investissement immobilier.

Pour de nombreux épargnants, la meilleure approche consiste à utiliser chaque enveloppe pour ce qu'elle fait de mieux : les livrets pour l'épargne de précaution, l'assurance vie pour la souplesse, le PEA pour investir en actions sur le long terme et le PER pour préparer la retraite tout en bénéficiant d'un avantage fiscal lorsque celui-ci est réellement pertinent.