Epargne : pourquoi les Français boudent-ils les placements responsables ?

Pourquoi les français boudent les placements responsables ? ( Crédits photo: © Brian Jackson - stock.adobe.com)

7 % : voici la proportion de Français qui a privilégié les placements responsables, quel que soit leur rendement, au cours de l'année 2025. Un chiffre faible et en baisse depuis plusieurs années qui pose question.

Depuis quelques années, et malgré la visibilité grandissante des problèmes sociaux et environnementaux, les Français semblent moins attirés par l'investissement responsable. Voici ce que permet de conclure le dernier Baromètre de l'épargne en France et en région réalisé par l'Ifop et analysé par le courtier web Altaprofits. Rentabilité, risque, greenwashing, méconnaissance… de nombreux facteurs peuvent expliquer ce désamour des Français pour les placements verts. Tous les détails.

Des labels d'investissement responsable peu connus du grand public

Quel que soit leur rendement, au cours de l'année 2025, "seuls 7 % des épargnants ont privilégié des produits plus responsables pour l'environnement et la société". Une proportion faible et en baisse continue depuis de 2023, qui s'explique en premier lieu par "le déficit d'informations vis-à-vis de ces produits". Pour 7 Français sur 10, cet élément constitue le premier frein au choix d'un support de placement responsable dans le cadre d'un investissement financier.

Pourtant, plusieurs labels permettent de repérer rapidement les placements verts. Cependant, ceux-ci restent peu connus du grand public. Le plus célèbre, l'indicateur ESG (basé sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), est connu par 20 % des Français selon le récent Baromètre de l'épargne en France et en région. Et au sein de cette proportion, seulement 7 % des personnes interrogées savent "précisément de quoi il s'agit".

Les autres labels souffrent également de ce manque de visibilité. Le label ISR (Investissement Socialement Responsable), n'est connu que par 18 % des personnes sondées. Une proportion qui chute même à 9 % pour le label Greenfin, et à 7 % pour la classification SFDR issue du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation de l'Union européenne (article 8 pour les placements prenant en compte des critères sociaux et/ou environnementaux, et article 9 pour les placements ayant un objectif d'investissement durable).

Des placements durables jugés comme risqués par un Français sur quatre

Pour plus d'un Français sur quatre (27 % précisément), l'investissement responsable est jugé risqué, et plus d'un Français sur trois (36 %) se dit méfiant vis-à-vis de cette catégorie de produits financiers. Des craintes qui concernent notamment les rendements (21 % des personnes interrogées) et la peur d'être victime de greenwashing (23 % des sondés). 18 % des Français déclarent même manquer de confiance à l'égard des différents labels d'investissement durable.

Du côté du greenwashing, les personnes les plus méfiantes sont les moins de 35 ans, les cadres et les diplômés de l'enseignement supérieur selon les données recueillies par Altaprofits. D'après l'Autorité des marchés financiers (AMF), 59 % des Français doutent même que les placements dits responsables le soient réellement, et " bien que 28 % des Français aient entendu parler du label ISR et 18 % de Greenfin, seuls 25 % et 29 % respectivement leur font pleinement confiance pour garantir le caractère responsable d'un placement". Une méfiance liée à un manque de connaissance de ces produits financiers, 12 % des personnes interrogées seulement les connaissant bien.

Pour Catherine Baudeneau, directrice marketing offre et communication d'Altaprofits, "La connaissance des différents labels visant à rassurer le grand public n'a pas progressé, laissant le champ libre à la méfiance ou aux craintes". Elle souligne néanmoins que cette défiance d'une partie de la population française à l'égard des placements responsables pourrait évoluer. Selon elle, "Les jeunes générations restent le moteur d'avenir de ce type de placement".