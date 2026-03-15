Épargne : pourquoi les femmes investissent autrement ?

information fournie par Mingzi • 15/03/2026 à 15:38

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Moins de revenus, davantage de prudence et une inquiétude plus forte face à la retraite : les femmes entretiennent un rapport particulier à l'épargne. Une étude récente du Cercle de l'Épargne met en lumière ces différences et les défis qui restent à relever pour renforcer leur autonomie financière.

L'épargne, un miroir des inégalités

L'épargne est souvent présentée comme un baromètre de la sécurité financière des ménages. Elle révèle aussi des réalités sociales profondes, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Selon une étude du Cercle de l'Épargne, environ 63 % des femmes déclarent épargner chaque année, contre 74 % des hommes.

Ce décalage ne tient pas seulement aux choix individuels. Il s'explique d'abord par une réalité économique : les femmes disposent encore de revenus plus faibles. En France, dans le secteur privé, leur revenu salarial moyen reste inférieur de 21,8 % à celui des hommes en 2024. Même à temps de travail équivalent, l'écart demeure de 14 %.

Ces différences limitent mécaniquement la capacité d'épargne. Une fois les dépenses du quotidien réglées, il reste souvent moins de marge pour mettre de l'argent de côté.

Une épargne avant tout prudente

Cette contrainte financière influence fortement la manière dont les femmes placent leur argent. Leur épargne se caractérise par une recherche de sécurité, de visibilité et de souplesse d'utilisation.

Les placements risqués, comme les actions ou les cryptoactifs, suscitent moins d'intérêt chez elles. Seules 37 % des femmes jugent les actions attractives, contre 46 % des hommes, et l'écart est encore plus marqué pour les cryptomonnaies.

Ce comportement n'est pas seulement lié à une aversion au risque. Il reflète aussi une réalité pratique : l'épargne des femmes sert plus souvent de « coussin de sécurité » pour faire face aux imprévus ou aux dépenses courantes, notamment dans les familles monoparentales.

Des placements classiques privilégiés

Dans ce contexte, certains produits restent largement plébiscités. L'assurance vie arrive en tête des placements jugés les plus intéressants par les femmes, au même niveau que chez les hommes. Elle combine sécurité, rendement relatif et fiscalité avantageuse.

L'immobilier locatif arrive juste derrière, suivi du Livret A. Mais ce dernier a récemment perdu de son attrait : la baisse de son rendement, passé de 3 % à 1,5 % depuis 2025, a particulièrement marqué les épargnantes.

Pour beaucoup d'entre elles, ce livret constitue d'ailleurs le principal — parfois le seul — produit financier détenu.

La retraite, une source d'inquiétude majeure

Si l'épargne occupe une place importante dans les préoccupations des femmes, c'est aussi parce qu'elles anticipent davantage les difficultés financières à la retraite.

Aujourd'hui, les pensions des femmes restent nettement inférieures à celles des hommes. En moyenne, elles perçoivent 38 % de moins en droits directs. Même après prise en compte des pensions de réversion, l'écart reste d'environ 25 %.

Sans surprise, 68 % des femmes estiment que leur pension sera insuffisante pour vivre correctement à la retraite, contre 61 % des hommes.

Paradoxalement, malgré cette inquiétude, elles investissent moins régulièrement dans des produits d'épargne dédiés à la retraite, notamment parce que leurs revenus plus modestes limitent leur capacité à immobiliser de l'argent sur le long terme.

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Réduire l'écart pour sécuriser l'avenir

Les études montrent que les femmes sont conscientes des enjeux. Beaucoup estiment qu'il faut commencer à épargner pour la retraite avant 30 ans et se montrent même plus convaincues que les hommes de l'utilité de cette préparation.

Le véritable défi ne réside donc pas dans un manque d'intérêt pour l'épargne, mais dans un décalage entre les intentions et les moyens.

Réduire les écarts suppose d'agir sur plusieurs fronts : diminuer les inégalités de revenus, faciliter l'accès aux dispositifs d'épargne retraite et renforcer l'accompagnement financier.

Car au-delà des placements, c'est bien la sécurisation du parcours patrimonial des femmes qui est en jeu.

Source : « Épargne : quels enjeux pour les femmes ? » - Étude Cercle de l'Épargne – Malakoff Humanis