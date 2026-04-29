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Ils ont perdu des milliers d'euros dans une assurance vie : près de 200 épargnants français ont porté plainte

information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/04/2026 à 16:39

près de 200 épargnants français estiment avoir été victimes d'une escroquerie en souscrivant une assurance vie. (illustration) (Pxhere)

près de 200 épargnants français estiment avoir été victimes d'une escroquerie en souscrivant une assurance vie. (illustration) (Pxhere)

Des centaines d’épargnants accusent d’importantes pertes après avoir souscrit des contrats d’assurance vie aux rendements prometteurs. Près de 200 d’entre eux ont déposé une plainte collective, notamment pour « escroquerie ».

Près de 200 souscripteurs d’un contrat d’assurance vie ont déposé une plainte collective contre la société luxembourgeoise FWU, dont les produits étaient distribués par Arca Patrimoine (devenue Predictis). Ils dénoncent des faits de « tromperie, abus de confiance et escroquerie » .

Au moment de la signature, des rendements à deux chiffres leur avaient été promis. L’une des victimes, interrogée par Le Parisien , évoque ainsi un taux de 11 %. Vingt ans plus tard, le constat est amer : il a perdu 22 000 euros sur les 36 000 investis. « Pour moi, c’était sécurisé » , déplore ce quinquagénaire, à l’origine de la première plainte au pénal déposée en 2024.

150 000 contrats souscrits en France

Au total, près de 150 000 contrats de ce type auraient été souscrits en France auprès de « FWU Life Insurance » qui est aujourd’hui en faillite, selon l’Association des victimes de l’assurance vie (ADVAV). Le montant moyen investi est estimé entre 15 000 et 20 000 euros. « Reste à savoir où est allé cet argent… » , s’interroge l’un de ses membres.

L’origine des pertes tiendrait en grande partie à la structure même de ces placements. Habituellement, une assurance vie combine des fonds en euros, réputés sûrs, et des unités de compte, plus volatiles. Les produits FWU reposaient, eux, quasi exclusivement sur des unités de compte et d’autres fonds, parfois mal identifiés par les épargnants.

D’autres irrégularités sont également dénoncées, comme l’hypothèque des fonds au profit de créanciers tiers, ou encore un possible conflit d’intérêts entre Predictis, chargé de commercialiser ces produits, et leur gestionnaire Flornoy Ferri, deux entités appartenant au même groupe.

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Arnaques et escroqueries
© Boursorama avec Newsgene
3 commentaires
  • 29 avril 17:10

    J'adore la question "où est passé cet argent ?". Cherche en Israël et tu trouveras !

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