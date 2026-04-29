Football: Les collectionneurs de vignettes Panini face au défi d'un Mondial à 48 équipes

information fournie par Reuters • 29/04/2026 à 14:20

Illustration d'un album de collection d'autocollants de football Panini

Pour des générations de fans ‌de football, aucune Coupe du monde ne serait réussie sans le frisson d'ouvrir un paquet ​de vignettes Panini et d'y découvrir Zico, Franz Beckenbauer, Diego Maradona ou Lionel Messi.

Depuis la première collection d'autocollants de la société italienne Panini lors de la Coupe du monde de 1970 ​au Mexique, tenter, et généralement échouer, de compléter l'album est devenu une obsession pour les jeunes fans du monde ​entier, à coup d'échanges dans les cours de ⁠récréation.

La Coupe du monde de cette année, qui se déroulera du 11 juin au ‌19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, représentera toutefois le plus grand défi à ce jour et nécessitera une somme considérable d'argent ​de poche.

Avec 48 nations participantes – ‌la plus grande édition jamais organisée –, 980 autocollants uniques, dont 68 "spéciaux", ⁠seront nécessaires pour remplir l'album de 112 pages qui sera disponible à partir de jeudi.

Statistiquement, plus de 1.000 paquets pourraient être nécessaires pour obtenir l'intégralité des joueurs, ce qui représente une ⁠dépense d'environ 1.000 ‌livres (environ 1.154 euros) en Grande-Bretagne.

La plus grande collection jamais réalisée par Panini ⁠a été lancée mardi lors d'un événement spécial au stade de Wembley, en présence d'anciens ‌joueurs anglais David James, John Barnes et Gary Cahill, qui ont évoqué ⁠leurs souvenirs de chasse aux autocollants.

"Ayant grandi en collectionnant les autocollants ⁠Panini, en les échangeant ‌avec des amis dans la cour de récréation et en essayant de compléter l'album à ​chaque tournoi, cet album a toujours marqué pour ‌moi le vrai début de la Coupe du monde", a déclaré l"ancien défenseur de Chelsea Gary Cahill.

"Me voir figurer ​dans la collection à l'époque où je jouais a été un moment surréaliste et source de fierté, et un rappel que ces autocollants font partie intégrante de l'histoire ⁠de chaque Coupe du monde".

Une fois la Coupe du monde terminée, il serait peut-être judicieux de ranger les doubles dans le grenier, car le marché des autocollants vintage est en plein essor.

En 2021, un autocollant Panini de 1979 de Diego Maradona, alors âgé de 19 ans, s"est vendu 470.000 livres (542.403 euros) aux enchères.

(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)