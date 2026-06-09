 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Épargne : les Français mettent toujours de l'argent de côté, mais évitent les placements à risque

information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/06/2026 à 16:56

3 % des épargnants déclarent investir dans des produits risqués, soit 3 de moins qu'en 2023. Illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

3 % des épargnants déclarent investir dans des produits risqués, soit 3 de moins qu'en 2023. Illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Les Français continuent d’épargner massivement, mais privilégient encore les placements les moins risqués. Selon un baromètre de l’Ifop pour Altaprofits révélé ce jeudi 4 juin, les livrets réglementés restent largement plébiscités, alors que l’investissement dans les produits les plus rémunérateurs recule.

Les Français se tournent toujours vers l'épargne, mais préfèrent éviter les risques. C'est l'un des enseignements du dernier baromètre de l'épargne réalisé par l’Ifop pour Altaprofits, et dévoilé ce jeudi 4 juin 2026. Selon cette étude relayée par RMC , 81 % des personnes interrogées placent de l'argent sur un produit d'épargne, et 37 % le font chaque mois.

Une aversion croissante au risque

Une tendance que l'on retrouve également dans les statistiques de la Banque de France. Le taux d'épargne des ménages atteint 18 %, selon elle, ce qui signifie qu'ils mettent en moyenne de côté près d'un cinquième de leur revenu disponible. Hors période Covid, un tel niveau n'avait plus été observé depuis quarante-six ans.

Cependant, les Français paraissent prudents dans leurs choix de placement. « La frilosité à l’égard des placements à risque constitue toujours un invariant » , souligne le baromètre de l'Ifop pour Altaprofits. Une tendance qui semble même se renforcer. En effet, alors qu'en 2023, 6 % des épargnants déclaraient investir dans des produits risqués pour maximiser leurs chances de faire de gros profits, ils ne sont plus que 3 % selon les données récentes.

Les livrets réglementés en première position

Les placements sécurisés, eux, gardent les faveurs des épargnants. Ils sont ainsi 75 % à posséder des livrets réglementés, comme le Livret A, le LDDS ou le PEL. Viennent ensuite les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, détenus par 27 % des personnes interrogées. Seuls 14 % des Français disent avoir souscrit à un plan d'épargne retraite (PER) et 13 % à un plan d'épargne en actions (PEA), deux placements un peu plus à risque.

Livret A
© Boursorama avec Newsgene
1 commentaire
  • 17:46

    Normal, moins les Français font confiance dans les politiques, plus ils épargne et, de plus, sur de la sécurité. C'est aux politiques de réfléchir, ils sont complètement désavoués.

Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank