Épargne : les Français mettent toujours de l'argent de côté, mais évitent les placements à risque

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/06/2026 à 16:56

3 % des épargnants déclarent investir dans des produits risqués, soit 3 de moins qu'en 2023. Illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Les Français se tournent toujours vers l'épargne, mais préfèrent éviter les risques. C'est l'un des enseignements du dernier baromètre de l'épargne réalisé par l’Ifop pour Altaprofits, et dévoilé ce jeudi 4 juin 2026. Selon cette étude relayée par RMC , 81 % des personnes interrogées placent de l'argent sur un produit d'épargne, et 37 % le font chaque mois.

Une aversion croissante au risque

Une tendance que l'on retrouve également dans les statistiques de la Banque de France. Le taux d'épargne des ménages atteint 18 %, selon elle, ce qui signifie qu'ils mettent en moyenne de côté près d'un cinquième de leur revenu disponible. Hors période Covid, un tel niveau n'avait plus été observé depuis quarante-six ans.

Cependant, les Français paraissent prudents dans leurs choix de placement. « La frilosité à l’égard des placements à risque constitue toujours un invariant » , souligne le baromètre de l'Ifop pour Altaprofits. Une tendance qui semble même se renforcer. En effet, alors qu'en 2023, 6 % des épargnants déclaraient investir dans des produits risqués pour maximiser leurs chances de faire de gros profits, ils ne sont plus que 3 % selon les données récentes.

Les livrets réglementés en première position

Les placements sécurisés, eux, gardent les faveurs des épargnants. Ils sont ainsi 75 % à posséder des livrets réglementés, comme le Livret A, le LDDS ou le PEL. Viennent ensuite les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, détenus par 27 % des personnes interrogées. Seuls 14 % des Français disent avoir souscrit à un plan d'épargne retraite (PER) et 13 % à un plan d'épargne en actions (PEA), deux placements un peu plus à risque.