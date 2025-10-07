 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Épargne : ces placements stratégiques pour éviter une augmentation de l’impôt sur l'investissement
information fournie par Boursorama avec Newsgene 07/10/2025 à 15:08

Créée en 2018, la « flat tax » s’applique uniformément à tous les investisseurs, indépendamment de leurs revenus. (Nattanan23 / Pixabay )

Créée en 2018, la « flat tax » s’applique uniformément à tous les investisseurs, indépendamment de leurs revenus. (Nattanan23 / Pixabay )

Alors qu’une hausse de 6 % la « flat tax » pourrait être envisagée dans le cadre du Budget 2026, certains placements conservent encore une fiscalité avantageuse. Voici les options qui permettent d’échapper, totalement ou partiellement, à une hausse du prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Déjà envisagée en 2024, l’idée d’alourdir la fiscalité sur les revenus du capital refait surface lors des débats du Budget 2026. Le ministère de l’Économie envisageait la semaine passée de faire grimper le prélèvement forfaitaire unique (PFU), également appelé « flat tax », de 30 à 36 %. Même si une telle mesure venait à être entérinée, certains produits d’épargne permettent encore d’y échapper, partiellement ou totalement, comme l’explique Capital , lundi octobre 2025.

Les livret réglementés

Créée en 2018, la « flat tax » s’applique uniformément à tous les investisseurs, indépendamment de leurs revenus. Elle comprend 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvement sociaux. Pour ne pas y être soumis, mieux vaut se tourner vers certains placements qui conservent une fiscalité avantageuse.

C’est notamment le cas des livrets réglementés (Livret A, LEP, LDDS, Livret jeune). Ces derniers restent totalement exonérés d’impôt et les intérêts générés n’ont pas à être déclarés. Leur sécurité et leur défiscalisation en font des supports propices à l’épargne de précaution, même si leurs plafonds limités restreignent leur usage.

Assurance vie et PER

Les produits d’épargne de long terme, comme l’assurance vie ou le plan d’épargne retraite (PER), sont une alternative. Pour l’assurance vie, le PFU s’applique en cas de retrait avant huit ans. Au-delà, chaque épargnant bénéficie d’un abattement annuel de 4.600 euros (9.200 euros pour un couple). Les gains supérieurs, eux, ne sont taxés qu’à un taux réduit de 24,5 % dans la limite des 150.000 premiers euros.

Côte PER, la fiscalité dépend de la stratégie adoptée. Ce plan d’épargne peut « vous offrir à la sortie une fiscalité avantageuse, à condition de ne pas avoir bénéficié de l’avantage fiscal à l’entrée » , explique Thomas Perret, fondateur de Mon Petit Placement. Ainsi, les versements non déduits du revenu imposable peuvent être récupérés en capital et sans impôt au moment de la retraite.

Le plan d'épargne en actions

Enfin, pour les adeptes de la Bourse, le plan d’épargne en actions (PEA) reste un outil particulièrement efficace. Après cinq ans de détention, les plus-values sont exonérées d’impôt, seuls les prélèvements sociaux restant dus. Initialement limité aux actions européennes, le PEA permet désormais d’investir hors du continent.

© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Du 6 au 12 octobre, c'est la Semaine mondiale de l'investisseur
    Du 6 au 12 octobre, c'est la Semaine mondiale de l'investisseur
    information fournie par Boursorama 07.10.2025 09:42 

    L'édition 2025 de la Semaine mondiale de l'investisseur se tient du 6 au 12 octobre. Florence Corne, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'Autorité des marchés financiers (AMF), revient sur les objectifs de cet événement et en détaille ... Lire la suite

  • Pourquoi les français boudent les placements responsables ? ( Crédits photo: © Brian Jackson - stock.adobe.com)
    Epargne : pourquoi les Français boudent-ils les placements responsables ?
    information fournie par Moneyvox 06.10.2025 11:11 

    7 % : voici la proportion de Français qui a privilégié les placements responsables, quel que soit leur rendement, au cours de l'année 2025. Un chiffre faible et en baisse depuis plusieurs années qui pose question. Depuis quelques années, et malgré la visibilité ... Lire la suite

  • Avoir des conseillers plus engagés pour diffuser plus largement l'épargne verte ? ( Crédits photo: Shutterstock)
    Épargne responsable : les Français veulent des conseillers plus engagés
    information fournie par Mingzi 06.10.2025 08:08 

    Alors que la transition écologique s'impose comme un enjeu de société, les épargnants français attendent désormais que leurs banques et conseillers financiers les guident vers des placements responsables. Mais si l'intérêt est là, la méfiance et le manque d'information ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Retraites par répartition ou capitalisation : quels sont les risques ?
    information fournie par The Conversation 05.10.2025 08:15 

    Même si les débats sur la retraite ont été mis sur pause, ils reviendront sur le devant de la scène. Souvent, la retraite par répartition est présentée comme plus sûre que la retraite par capitalisation soumise aux aléas des marchés financiers. Qu'en est-il vraiment ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank