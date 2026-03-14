Femmes et finance : une nouvelle génération d’investisseuses émerge

information fournie par Mingzi • 14/03/2026 à 08:28

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Moins nombreuses à investir que les hommes, les femmes restent plus prudentes face aux placements financiers. Pourtant, leur intérêt pour la bourse progresse et de nouvelles générations d'investisseuses émergent. Le dernier baromètre de l'Autorité des marchés financiers révèle une évolution lente mais réelle.

Un écart toujours marqué entre femmes et hommes

Les différences entre femmes et hommes en matière d'investissement restent bien présentes en France. Selon le Baromètre de l'épargne et de l'investissement réalisé auprès de plus de 2.000 personnes, les femmes investissent encore nettement moins que les hommes.

En 2025, 24 % des femmes déclarent investir directement — en bourse, dans les crypto-actifs ou via le financement participatif — contre 45 % des hommes. Cette différence se retrouve aussi dans la détention de produits financiers : seules 52 % des femmes possèdent des placements non garantis, contre 71 % des hommes.

Dans le détail, les femmes sont moins présentes sur tous les types de placements :

19 % investissent en bourse (contre 34 % des hommes)

5 % détiennent des crypto-actifs (contre 15 %)

5 % participent au financement participatif (contre 10 %)

Résultat : elles ne représentent que 38 % des investisseurs en bourse, et encore moins dans les crypto-actifs.

Une prudence plus marquée face au risque

Pourquoi cet écart ? Les raisons sont à la fois économiques et psychologiques.

Les femmes déclarent en moyenne des revenus et un patrimoine financier plus faibles, ce qui peut réduire leur capacité ou leur volonté de prendre des risques. Selon le baromètre, le revenu mensuel moyen déclaré du foyer est d'environ 3.500 euros pour les femmes contre 4.200 euros pour les hommes, et le patrimoine financier moyen atteint 53.000 euros pour les répondantes contre 82.000 euros pour les répondants.

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Mais les différences tiennent aussi à la perception du risque. Plus d'une femme sur deux refuse tout risque pour ses placements, contre environ un tiers des hommes. À l'inverse, seules 34 % des femmes acceptent de prendre des risques, contre 57 % des hommes.

La confiance joue également un rôle. Les femmes sont moins nombreuses à estimer bien connaître les produits financiers et se renseignent moins souvent sur la bourse ou les marchés. En 2025, 50 % d'entre elles suivent l'actualité financière, contre 73 % des hommes.

Des signaux encourageants chez les jeunes femmes

La situation évolue toutefois progressivement. Depuis trois ans, la proportion de femmes déclarant investir augmente, passant de 21 % en 2023 à 24 % en 2025.

Les jeunes femmes jouent un rôle clé dans cette évolution : 42 % des femmes de moins de 35 ans déclarent aujourd'hui investir en bourse, en crypto-actifs ou via le financement participatif. À titre de comparaison, elles ne sont que 26 % parmi les 35-54 ans et 12 % chez les 55 ans et plus, ce qui montre le rôle moteur des nouvelles générations.

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L'écart subsiste néanmoins. Chez les CSP+ de moins de 35 ans, 48 % des femmes investissent contre 64 % des hommes. Mais ces jeunes investisseuses se montrent plus ouvertes au risque et plus intéressées par les actions que la moyenne des femmes. Ainsi, 61 % des femmes CSP+ de moins de 35 ans déclarent accepter de prendre un peu de risque pour leurs placements, contre 32 % seulement dans l'ensemble des femmes.

Quand les femmes investissent, l'écart se réduit

Autre enseignement intéressant : parmi les investisseurs eux-mêmes, les différences sont moins marquées.

Les femmes qui investissent détiennent aussi souvent que les hommes des actions cotées, des fonds ou des titres issus du financement participatif. Elles sont en revanche moins présentes sur les ETF ou les crypto-actifs.

Leur intérêt pour les marchés financiers se rapproche également de celui des hommes : 86 % des investisseuses suivent l'actualité de la bourse, contre 93 % des investisseurs masculins.

Vers une nouvelle génération d'investisseuses

Si le « gender gap » financier reste bien réel, les tendances récentes suggèrent une évolution progressive. Les femmes s'informent davantage, prennent plus souvent leurs décisions seules et s'intéressent de plus en plus aux placements en actions.

L'arrivée de nouvelles générations d'investisseuses pourrait ainsi contribuer, dans les années à venir, à réduire l'écart entre femmes et hommes dans l'accès à l'investissement et à la construction du patrimoine.

Une évolution qui reste lente, mais qui semble bien engagée.