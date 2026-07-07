Comment investir à 70 ans ?

information fournie par Café de la Bourse • 07/07/2026 à 08:38

(Crédits photo: Création IA-M365 Copilot)

À 70 ans, investir ne répond plus aux mêmes objectifs qu'à 40 ou 50 ans. La priorité n'est généralement plus d'accélérer fortement la croissance de son patrimoine, mais plutôt de préserver son capital, maintenir son niveau de vie, générer des revenus complémentaires et préparer la transmission.

Pour autant, investir à 70 ans reste parfaitement pertinent. L'espérance de vie après 70 ans demeure élevée et de nombreux retraités disposent encore d'un horizon d'investissement de 15 à 20 ans. Dans ce contexte, conserver une stratégie patrimoniale cohérente permet à la fois de protéger son épargne contre l'inflation et d'organiser sereinement l'avenir.

Peut-on encore investir à 70 ans ?

Un horizon de vie encore important

À 70 ans, la retraite peut durer plusieurs décennies. Il reste donc essentiel de continuer à faire fructifier une partie de son patrimoine, notamment pour préserver son pouvoir d'achat face à l'inflation et financer d'éventuels besoins futurs : dépendance, santé, aide aux proches ou projets personnels.

Contrairement à une idée reçue, il n'est donc pas nécessaire de placer l'intégralité de son patrimoine sur des supports totalement sécurisés et peu rémunérateurs. Une partie de l'épargne peut encore être investie sur des actifs dynamiques, à condition que l'exposition au risque reste adaptée.

Pourquoi la stratégie change après 70 ans

L'approche patrimoniale évolue toutefois sensiblement après 70 ans. Plusieurs éléments deviennent centraux :

la recherche de revenus réguliers ;

la disponibilité rapide de l'épargne ;

la limitation des fortes pertes ;

la préparation de la succession.

À cet âge, l'investissement doit avant tout répondre à des objectifs patrimoniaux précis plutôt qu'à une logique de performance maximale.

Quels placements privilégier à 70 ans ?

Les placements sécurisés et flexibles

Les placements sécurisés occupent généralement une place importante dans le patrimoine des seniors.

L'assurance vie reste souvent l'un des outils les plus adaptés grâce à sa souplesse, sa fiscalité avantageuse et ses possibilités de transmission. Les fonds euros permettent notamment de sécuriser une partie du capital tout en conservant une disponibilité relativement importante des fonds.

Les livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP selon les conditions de revenus) conservent aussi leur utilité pour l'épargne de précaution.

Certains retraités peuvent également privilégier des placements offrant des revenus réguliers, comme les fonds obligataires, les SCPI de rendement ou encore certains contrats d'assurance vie avec rachats programmés.

L'objectif est souvent de compléter les revenus de retraite sans prendre un niveau de risque excessif. Peut-on encore investir en actions ou immobilier ?

Investir en actions à 70 ans reste possible, notamment via des ETF diversifiés ou des fonds actions mondiaux. Cependant, l'exposition doit généralement être plus modérée qu'à 30 ou 40 ans.

L'immobilier peut également conserver un intérêt, surtout via des supports indirects comme les SCPI, qui permettent de percevoir des revenus potentiels sans les contraintes de gestion d'un bien locatif en direct.

En revanche, les investissements très spéculatifs ou fortement volatils sont généralement moins adaptés à cet âge.

Les limites et contraintes après 70 ans

Crédit immobilier et financement : ce qui devient plus compliqué

Après 70 ans, certaines opérations deviennent plus difficiles à mettre en place, notamment le recours au crédit immobilier.

Les banques sont souvent plus réticentes à accorder des prêts longs aux seniors, principalement en raison :

de l'âge de l'emprunteur ;

du coût élevé de l'assurance emprunteur ;

du risque de santé.

Cela ne signifie pas qu'un financement soit impossible, mais les conditions sont généralement moins favorables.

Certains produits deviennent moins adaptés

Certains placements perdent aussi une partie de leur intérêt après 70 ans.

Par exemple, le PER est souvent moins pertinent une fois à la retraite, puisque l'avantage fiscal lié à la déduction des versements diminue avec la baisse des revenus imposables.

De même, certains produits très longs ou peu liquides peuvent devenir inadaptés si l'épargnant souhaite conserver une grande flexibilité sur son patrimoine.

Comment gérer son patrimoine à 70 ans ?

Générer des revenus complémentaires

À cet âge, de nombreux investisseurs recherchent avant tout des revenus réguliers.

Plusieurs solutions peuvent être utilisées :

rachats programmés sur assurance vie ;

revenus locatifs ;

SCPI de rendement ;

dividendes d'actions ;

produits obligataires.

L'enjeu consiste à trouver un équilibre entre rendement, sécurité et liquidité.

Préparer la transmission

La transmission devient également un sujet central après 70 ans.

L'assurance vie reste un outil intéressant, même si les versements effectués après 70 ans obéissent à des règles fiscales spécifiques. D'autres solutions peuvent être envisagées selon les situations : donation, démembrement, organisation successorale ou encore transmission immobilière.

Une réflexion patrimoniale globale peut permettre d'anticiper la succession et de protéger ses proches.