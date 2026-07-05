information fournie par Boursorama avec LabSense • 05/07/2026 à 08:30

Retraite : que faire si le versement de votre pension est retardé ? / iStock.com - Михаил Руденко

Vérifiez d’abord si le retard ne vient pas de votre banque

Avant d’envisager un problème du côté de votre caisse de retraite, il est recommandé de vérifier la situation auprès de votre établissement bancaire. En effet, les délais de traitement des virements peuvent varier d’une banque à l’autre. Il arrive ainsi que la pension ait bien été versée par la caisse, mais qu’elle n’apparaisse pas encore sur le compte du bénéficiaire. Les week-ends, jours fériés ou opérations de contrôle internes peuvent également décaler l’enregistrement du paiement. Un simple contact avec votre conseiller bancaire permet souvent de savoir si un virement est en cours de traitement ou si aucune opération n’a encore été reçue.

Plusieurs causes peuvent expliquer un retard de paiement

Lorsque le versement n’a pas été effectué, les raisons sont diverses. Un dossier incomplet, une pièce justificative manquante ou une demande nécessitant des vérifications supplémentaires font partie des causes les plus fréquentes. Les caisses de retraite doivent également faire face à une charge de travail importante. En effet, l’augmentation du nombre de retraités, notamment avec l’arrivée à la retraite des générations du baby-boom, entraîne un volume croissant de dossiers à traiter. Par ailleurs, les situations professionnelles complexes, comme les carrières effectuées auprès de plusieurs régimes ou à l’étranger, allongent aussi les délais d’instruction. Des incidents techniques ou des dysfonctionnements informatiques peuvent également ralentir temporairement le traitement de certaines demandes.

Contactez rapidement votre caisse de retraite

Si le retard persiste, la première démarche consiste à joindre votre caisse de retraite. Un conseiller pourra vérifier l’état d’avancement de votre dossier, signaler un éventuel document manquant ou confirmer qu’un paiement a déjà été ordonné. Il est également conseillé de consulter régulièrement son espace personnel en ligne. Cet outil permet généralement de suivre le traitement de la demande, de communiquer avec les services concernés et de vérifier si des informations complémentaires sont attendues. Pour les retraités résidant à l’étranger, cette vigilance est particulièrement importante. En effet, certaines formalités, comme l’envoi d’un certificat de vie, peuvent conditionner la poursuite des versements.

Peut-on obtenir une avance en cas de difficulté financière ?

Lorsqu’un retard de paiement se prolonge et entraîne des difficultés budgétaires, il est possible de se renseigner auprès de sa caisse sur l’existence d’un acompte ou d’une avance exceptionnelle. Cette solution n’est pas systématique, mais certaines caisses peuvent accorder un versement provisoire selon la situation de l’assuré. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le dispositif du droit opposable à la retraite du régime général vise à limiter les conséquences des retards pour les nouveaux retraités. Lorsque le dossier complet a été déposé dans les délais requis, un paiement provisoire peut être mis en place en attendant la finalisation de l’instruction.