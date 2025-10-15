Comment choisir son livret d’épargne ?

points d'interrogation gris et orange (Crédits: Pixabay - Arek Socha)

Véritables outils de gestion de nos liquidités plébiscités par de nombreux Français, les livrets d'épargne allient accessibilité, absence de risque en capital et rendement garanti.

Mais comment choisir le bon livret d'épargne ? Voici un tour d'horizon des différents livrets disponibles et des critères incontournables pour bien choisir.

Connaître les différents types de livrets d'épargne

Il faut d'abord distinguer deux grandes familles de livrets : les livrets réglementés et les livrets bancaires non réglementés.

Les livrets réglementés offrent une sécurité maximale, car leur taux, leur plafond et leurs conditions sont définis par les pouvoirs publics. Ils sont faciles d'accès et leurs intérêts sont totalement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux.

On retrouve principalement :

Livret A : produit d'épargne le plus populaire, universel et accessible à tous avec un plafond de 22 950 €.

Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) : destiné à financer des projets solidaires et plafonné à 12 000 €

Livret d'Épargne Populaire (LEP) : réservé aux revenus modestes, plafonné à 10 000 € et généralement le plus rémunérateur.

Les livrets bancaires non réglementés, généralement disponibles dans toutes les banques traditionnelles et en ligne, fonctionnent de manière plus flexible. Les établissements financiers fixent librement leurs taux et leurs plafonds, ce qui permet parfois de profiter d'offres promotionnelles attractives (taux boostés). En revanche, les intérêts sont imposables et la rémunération s'avère souvent moins intéressante sur le long terme.

Quels critères prendre en compte pour choisir son livret d'épargne ?

Le premier critère à considérer est naturellement la rémunération du livret d'épargne. Les livrets réglementés appliquent un taux d'intérêt fixé par l'État, identique dans toutes les banques, ce qui offre une grande lisibilité. Les livrets bancaires, eux, affichent des taux variables selon les établissements avec parfois des campagnes promotionnelles attractives, mais limitées dans le temps.

La fiscalité est un autre élément clé. Les intérêts générés par les livrets réglementés sont exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux, ce qui maximise leur rendement net. À l'inverse, les intérêts des livrets bancaires entrent dans le champ du prélèvement forfaitaire unique (30 %), sauf choix d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Un taux brut séduisant peut donc perdre de son attrait une fois l'impôt appliqué.

Le plafond de dépôt du livret épargne joue également un rôle important pour choisir le bon livret. Les livrets réglementés fixent des plafonds précis alors que les livrets bancaires non réglementés n'ont généralement pas cette contrainte, ce qui oriente souvent le choix en fonction de la capacité d'épargne de chacun.

Il faut aussi considérer l'accessibilité des livrets. Certains livrets sont ouverts à tous, comme le Livret A, tandis que d'autres sont soumis à des conditions strictes. Le LEP, par exemple, est réservé aux ménages dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un seuil défini (22 823 € pour une part de quotient familial, 35 013 € pour deux parts en 2024). Cette conditionnalité en fait un produit très attractif pour les foyers qui y sont éligibles, mais inaccessible pour les autres.

Enfin, l'usage prévu du livret d'épargne doit être considéré pour faire le bon choix. Pour une épargne de précaution, toujours disponible et défiscalisée, les livrets réglementés restent imbattables. En revanche, pour un projet à court terme et pour placer une somme importante au-delà des plafonds réglementés, les livrets bancaires non réglementés peuvent offrir une alternative intéressante, surtout lorsqu'ils proposent un taux bonifié à l'ouverture.

Quel est le meilleur livret d'épargne pour vous ?

Il n'existe pas de livret d'épargne universellement meilleur que les autres, mais des solutions qui répondent différemment aux besoins de chacun. Le Livret A reste une référence incontournable pour démarrer. Le LDDS vient souvent en complément pour augmenter le plafond global, tandis que le LEP offre un rendement supérieur aux ménages éligibles. Quant aux livrets bancaires non réglementés, ils séduisent surtout ceux qui ont déjà rempli leurs livrets réglementés et qui souhaitent profiter d'offres ponctuelles, même si la fiscalité y est moins favorable.

Choisir son livret ne consiste pas seulement à comparer les taux, mais à se demander quel usage on souhaite faire de cette épargne, quelle somme on veut placer et pour combien de temps. Dans bien des cas, la stratégie la plus efficace consiste à combiner plusieurs livrets pour profiter à la fois de la sécurité, de la défiscalisation et, ponctuellement, d'un rendement promotionnel. C'est donc une question de profil et d'objectifs.