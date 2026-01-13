CoeurForest renforce son patrimoine forestier avec l’acquisition de la forêt de Kergrist-Moëlou, au coeur de la Bretagne intérieure

information fournie par Boursorama CP • 13/01/2026 à 14:46

Sogenial Immobilier annonce, pour le compte de son Groupement Forestier d'Investissement CoeurForest, l'acquisition de la forêt de Kergrist-Moëlou, un massif forestier remarquable de 239 hectares, situé dans les Côtes-d'Armor, au coeur de la Bretagne intérieure, à proximité du bourg du même nom.

Implantée sur des sols granitiques et bénéficiant d'un climat tempéré et humide, caractéristique du Centre-Bretagne, la forêt de Kergrist-Moëlou offre des conditions particulièrement favorables au développement forestier. Classée en zone naturelle d'intérêt écologique (ZNIEFF), elle abrite une richesse environnementale notable et s'inscrit dans un environnement naturel préservé.

Jean-Philippe Roux, Responsable des Fonds Forestiers : « En intégrant la forêt de Kergrist-Moëlou à notre patrimoine, nous poursuivons la diversification géographique de notre portefeuille d'actifs dans une région où nous n'étions pas encore présents. En effet, les opportunités de cette taille et de cette qualité sont rares en Bretagne. Nous réaffirmons également notre engagement en faveur d'une gestion forestière responsable, respectueuse du vivant et attentive aux usages locaux, afin de préserver ce massif breton, le gérer durablement et le transmettre aux générations futures. »