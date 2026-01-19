 Aller au contenu principal
Baisse du Livret A : combien allez-vous perdre sur votre épargne ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene 19/01/2026 à 15:32

Toutes ces estimations tablent sur un taux du Livret A qui resterait stable sur toute une année. (Skitterphoto / Pixabay)

L'évolution du taux du Livret A de 1,7 à 1,5 % au 1er février va logiquement avoir un impact sur son rendement. Le manque à gagner sera ainsi d'environ 50 euros pour les personnes ayant atteint le plafond. Si on se réfère à un an plus tôt, on parle même de près de 350 euros en moins.

Il était encore à 3 % il y a moins d’un an. Le taux du Livret A va passer à 1,5 % au 1er février. Depuis août 2025, il n’était déjà plus que de 1,7 % après deux baisses consécutives survenues en février et en août 2025. Face à ce véritablement effondrement consécutif au fort ralentissement de l’inflation en France, les épargnants peuvent se demander quel va être leur manque à gagner. Voici les estimations de BFM Business .

Un rendement réel toujours positif

Pour rappel, le taux du Livret A est bien lié directement à l’inflation, puisque sa formule de calcul prend en compte l’évolution de la hausse des prix. Avec une inflation qui n’est plus limitée qu’à 0,8 % sur an pour décembre 2025, il était donc logique que le taux du Livret A suive. Le rendement réel du produit d’épargne réglementée reste néanmoins positif, car l’inflation reste inférieure. Le taux du 1er février a par ailleurs été arrondi à la hausse, sans quoi il aurait été de 1,4 %.

Concrètement, qu’est-ce que cela va changer pour les épargnants ? De façon simple, une personne qui aurait 1 000 euros sur son Livret A aurait perçu 17 euros d’intérêt avec le taux précédent. Désormais, ce n’est plus que 15 euros qu’il va recevoir. Il y a encore un an, elle pouvait espérer recevoir sur l’année jusqu’à 30 euros avec un taux de 3 %.

Des intérêts divisés par deux

Si l’on prend cette fois l’encourt moyen du Livret A, à savoir 7 482 euros, alors la différence devient bien plus notable. Avec un taux de 1,7 %, la personne aurait perçu 127,19 euros. Maintenant, avec le taux de 1,5 %, elle ne percevra plus que 112,23 euros d’intérêt. Avec un taux de 3 %, elle touchait sur an 224,46 euros. Enfin, si l’on prend le plafond du Livret A, à savoir 22 950 euros, on ne parle plus que de 344,25 euros d’intérêts en un an, contre 390,15 euros à 1,7 % et 688,50 euros à 3 %.

Toutes ces estimations tablent sur un taux du Livret A qui resterait stable sur toute une année. Or, l’année 2026 a commencé avec un taux de 1,7 % et le mois d’août 2026 devrait à nouveau faire évoluer le taux du Livret A. Ces changements ne concernent pas que le Livret A. Le taux du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) est en effet calqué sur celui du Livret A. Quant au taux du Livret d'épargne populaire (LEP), il va également changer au 1er février pour passer de 2,7 % à 2,5 %.

Livret A
  • 15:59

    NYORKER : C'est en effet une bonne solution ! Je constate aussi que lorsque l'inflation était très forte il y a à peine 2 ans, le livret aurait dû être bien supérieur à 3% !!! Comme chaque fois on fait dire ce que l'on veut aux chiffres et ce qui est valable pour la chute du taux ne l'est évidemment pas - et pour cause - pour sa hausse...bref UNE ARNAQUE TOTALE que ce calcul du taux totalement biaisé et tjrs au détriment du citoyen forcément...

Signaler le commentaire

Fermer

