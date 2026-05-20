Assurance‑vie : pourquoi ce placement reste un pilier pour préparer l’avenir

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 20/05/2026 à 08:09

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Souvent mal comprise, l’assurance-vie reste pourtant un outil clé pour faire évoluer son épargne, préparer l’avenir et structurer son patrimoine.

L’assurance-vie fait partie de ces placements que l’on croit connaître, parfois à tort. Son nom peut prêter à confusion, mais il ne s’agit pas seulement d’un produit lié au décès. C’est d’abord une enveloppe d’épargne souple, pensée pour faire fructifier un capital dans le temps, préparer un projet, compléter ses revenus à la retraite ou organiser la transmission de son patrimoine. Dans une stratégie patrimoniale, elle garde une place à part, car elle combine plusieurs atouts rarement réunis dans un même contrat : disponibilité des fonds, choix des supports, horizon de long terme et fiscalité spécifique.

Sécurité ou performance : un équilibre à trouver

Son fonctionnement repose sur un principe assez simple. L’épargnant ouvre un contrat, le plus souvent auprès d’une banque, d’un assureur ou d’un intermédiaire spécialisé, puis y effectue un premier versement, avant de l’alimenter librement ou régulièrement selon ses moyens. Contrairement à une idée reçue, l ’argent placé sur une assurance-vie n’est pas bloqué pendant huit ans. Il peut être retiré à tout moment, en partie ou en totalité, même si le cadre fiscal devient plus intéressant une fois ce délai atteint. Cette souplesse explique en grande partie pourquoi l’assurance-vie s’adapte aussi bien aux jeunes actifs qui veulent prendre date qu’aux ménages qui préparent un achat, aux parents qui anticipent les études de leurs enfants ou aux épargnants qui souhaitent organiser leur succession.

L’autre force de l’assurance-vie tient à la diversité des supports proposés. Dans un contrat multisupport, l’épargne peut être répartie entre un fonds en euros, dont le capital est garanti par l’assureur, et des unités de compte, investies sur des marchés financiers ou immobiliers. Le fonds en euros répond à une logique de sécurité, avec des intérêts définitivement acquis. Les unités de compte, elles, offrent un potentiel de rendement plus élevé, mais exposent à un risque de perte en capital, car leur valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Tout l’enjeu consiste donc à ajuster cette répartition à son profil, à ses objectifs et à son horizon de placement.

Un placement qui gagne à s’inscrire dans la durée

Cette capacité d’ajustement fait de l’assurance-vie un outil très utile pour préparer l’avenir sans figer sa stratégie. Un profil prudent pourra privilégier la sécurité, tandis qu’un épargnant disposant d’un horizon plus long pourra accepter davantage de variations pour chercher une meilleure performance potentielle. Certains contrats permettent aussi de choisir entre une gestion libre, où l’on pilote soi-même ses arbitrages, et une gestion pilotée, où l’allocation est confiée à des professionnels. Chez BoursoBank, le contrat d’assurance-vie BoursoVie s’inscrit dans cette logique avec un accès à environ 600 supports, dont fonds en euros, OPCVM et ETF, ainsi qu’une gestion pilotée permettant de déléguer la répartition de son contrat selon son profil d’investisseur.

L’assurance-vie se distingue également par son cadre fiscal . Tant que l’argent reste investi dans le contrat et qu’aucun retrait n’est effectué, les gains ne sont pas imposés. La fiscalité intervient lors d’un rachat, uniquement sur la part de gains comprise dans la somme retirée. Après huit ans de détention, le souscripteur bénéficie d’un abattement annuel sur les gains de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. C’est pourquoi ouvrir un contrat tôt peut avoir du sens, même avec une somme modeste : cela permet de prendre date et de faire courir le délai fiscal.

Un outil utile pour préparer la transmission

Son rôle dans la transmission renforce encore son intérêt patrimonial. Grâce à la clause bénéficiaire, le souscripteur peut désigner la ou les personnes qui recevront le capital en cas de décès. Les sommes transmises ne suivent pas toujours les règles classiques de la succession et peuvent bénéficier d’un traitement fiscal avantageux, notamment pour les versements réalisés avant 70 ans, avec un abattement pouvant atteindre 152 500 euros par bénéficiaire. Cette clause doit toutefois être rédigée avec précision et mise à jour en cas de changement familial, comme un mariage, une séparation, une naissance ou le décès d’un bénéficiaire désigné.

Pour un épargnant, l’assurance-vie ne remplace donc pas l’épargne de précaution , qui doit rester disponible sur des supports simples comme un Livret A, un LDDS ou un livret bancaire. Elle intervient plutôt dans un second temps, lorsque l’on souhaite donner une direction à son épargne de moyen ou long terme. Avec BoursoVie, BoursoBank met en avant un contrat accessible dès 300 euros, sans frais d’entrée, de sortie, de rachat, d’arbitrage ni de versements libres ou programmés, avec 0,75 % de frais de gestion par an. Le contrat prévoit aussi la possibilité de rachats partiels avec des fonds disponibles en 72 heures, selon conditions. Un placement à envisager avec discernement, car les unités de compte comportent un risque de perte en capital, mais qui reste, bien utilisé, l’un des grands piliers pour structurer son patrimoine et préparer l’avenir.