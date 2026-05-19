Assurance vie : les unités de compte confirment leur rebond

information fournie par Tout sur mes finances • 19/05/2026 à 10:51

(Crédits: Adobe Stock)

Portées par les marchés boursiers, les supports non garantis des contrats d'assurance vie ont rapporté en moyenne 5,5% l'année dernière. Sur cinq ans, les ETF dominent nettement le classement.



Vous avez investi dans des unités de compte (UC) au sein de votre contrat d'assurance vie ? L'an passé, ce choix a été payant. D'après une étude publiée le 6 mai 2026 par la fédération professionnelle France Assureurs, ces supports risqués (ils n'offrent pas de garantie sur le capital, contrairement aux fonds en euros) ont dégagé une performance moyenne de 5,5% en 2025, après 5,4% en 2024.

Ce rendement, calculé hors frais des contrats mais frais récurrents des fonds inclus, dépasse largement celui des fonds en euros. Ces derniers ont rapporté en moyenne 2,65% en 2025, nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu.

Les actions tirent encore les performances vers le haut

Toutes les unités de compte n'ont toutefois pas progressé au même rythme. Les actions et fonds actions restent les grands gagnants de l'année, avec une performance moyenne de 8,1%. Ils arrivent en tête pour la troisième année de suite.

Les fonds diversifiés, composés d'actions et d'obligations, suivent avec un gain moyen de 5,3%. Les produits de taux progressent plus modestement, de 2,2% pour les obligations et fonds obligataires, et de 2% pour les fonds monétaires. Les autres placements, qui regroupent notamment les produits structurés, les fonds alternatifs et le « private equity » (entreprises non cotées), affichent + 2,7%.

L'immobilier reste à la peine

Les fonds immobiliers (SCPI, OPCI, SC / UC) sont les seuls à rester dans le rouge en 2025, avec un rendement négatif de - 2,9%. La correction est toutefois moins marquée qu'en 2024, où ils avaient perdu 6,6%, et qu'en 2023, année durant laquelle leur recul avait atteint 7,5%.

Entre 2021 et 2025, la performance annuelle moyenne des fonds supports d'unités de compte ressort à 4,91%, nette des frais propres aux fonds. Les ETF, ces fonds indiciels cotés qui répliquent l'évolution d'indices boursiers, affichent la meilleure performance annualisée sur cinq ans, à 10,09%. Ils devancent les fonds actions, qui atteignent 7,62%, et le private equity, à 6,35%. Les fonds immobiliers sont les seuls à présenter une performance annualisée négative sur la période, à - 0,33%.

Collecte nette record

Les UC ont également connu une année exceptionnelle sur le plan commercial. En 2025, les versements ont excédé les prestations (rachats, sorties en rentes, décès) de 42,5 milliards d'euros, un niveau de collecte historique. Le précédent record, établi en 2022 à 34,3 milliards d'euros, est amplement dépassé.

Au 31 décembre 2025, les encours (les versements cumulés, majorés des plus-values) des unités de compte se sont élevés à 666,4 milliards d'euros. Ils représentent désormais 32,4% des sommes investies en assurance vie, contre 30,4% en 2024 et 28,8% en 2023.