Comment investir à 25-30 ans ?

information fournie par Café de la Bourse • 19/05/2026 à 09:30

couple investisseurs 1 (Crédits: Adobe Stock)

Entre 25 et 30 ans, l'investissement reste souvent relégué au second plan, derrière les priorités immédiates : début de carrière, logement, projets personnels. Pourtant, c'est précisément à cet âge que les décisions financières ont le plus d'impact à long terme.

Contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire de disposer d'un capital important pour commencer à investir. Ce qui compte avant tout, c'est le temps, la régularité et une bonne compréhension des bases.

Dans un contexte où les systèmes de retraite évoluent et où l'inflation peut éroder le pouvoir d'achat, investir tôt permet de construire progressivement un patrimoine et de sécuriser ses projets futurs. Encore faut-il savoir comment s'y prendre, sans prendre de risques inconsidérés.

Pourquoi commencer à investir entre 25 et 30 ans change tout

L'impact du temps sur la performance

Le facteur le plus déterminant en matière d'investissement n'est pas le montant initial, mais la durée. De nombreuses analyses montrent que plus l'horizon d'investissement est long, plus la probabilité d'obtenir un rendement positif augmente, en particulier sur les marchés actions.

Cela s'explique par le fait que les cycles économiques et boursiers se compensent dans le temps. À court terme, les marchés peuvent être volatils. Mais sur 10, 15 ou 20 ans, les fluctuations tendent à se lisser. Commencer à investir à 25 ans plutôt qu'à 35 ans, c'est donc se donner une décennie supplémentaire pour absorber les crises et profiter des phases de croissance.

Le rôle des intérêts composés

Les intérêts composés sont souvent présentés comme un « effet boule de neige ». Concrètement, les gains générés par un investissement produisent eux-mêmes des gains au fil du temps.

C'est ce mécanisme qui explique pourquoi commencer tôt est si puissant. À rendement équivalent, un investisseur qui démarre à 25 ans pourra obtenir un capital final bien supérieur à celui qui commence plus tard, même avec des efforts d'épargne plus modestes.

Combien investir quand on a 25-30 ans ?

Adapter à ses revenus

À cet âge, les revenus sont souvent encore en progression. Il est donc essentiel d'adopter une approche réaliste et progressive.

Il n'existe pas de montant idéal universel. Une règle fréquemment évoquée consiste à investir entre 5 % et 20 % de ses revenus, selon sa situation personnelle (charges, stabilité professionnelle, projets). L'objectif n'est pas de se mettre en difficulté financière, mais de construire une habitude d'épargne. Même 50 à 100 euros par mois peuvent suffire pour démarrer.

Il est également indispensable de conserver une épargne de précaution avant d'investir sur des supports plus risqués.

L'importance de la régularité

La régularité est souvent plus importante que le montant investi. Investir chaque mois permet de lisser les fluctuations des marchés, de réduire le risque de mauvais timing, de construire un capital progressivement.

Cette discipline est particulièrement adaptée aux jeunes actifs, dont les revenus peuvent évoluer dans le temps. L'investissement est avant tout un processus, et non un événement ponctuel.

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Comment répartir son argent entre sécurité et performance

Épargne de sécurité

Avant toute chose, il est recommandé de constituer une épargne de précaution.

Cette réserve doit couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes et être placée sur des supports liquides et sans risque, comme les livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP) et éventuellement des comptes à terme.

Cette épargne permet de faire face aux imprévus sans avoir à vendre ses investissements dans de mauvaises conditions.

Investissements dynamiques

Une fois cette base sécurisée, il devient pertinent de s'exposer à des actifs plus dynamiques, notamment : les actions, les ETF (fonds indiciels), l'immobilier indirect (SCPI, OPCI).

À 25-30 ans, l'horizon d'investissement est généralement long, ce qui permet d'accepter une part de volatilité plus importante en échange d'un potentiel de rendement supérieur.

Les ETF, en particulier, sont souvent recommandés pour les débutants en raison de leur diversification et de leurs frais réduits.

Investir progressivement : la stratégie du long terme

Le principe du DCA

Le DCA (Dollar Cost Averaging) consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, en tenant compte des conditions de marché.

Cette stratégie présente plusieurs avantages : elle évite de chercher à « timer » le marché, elle réduit l'impact de la volatilité, elle simplifie la prise de décision.

Elle est particulièrement adaptée aux jeunes investisseurs qui débutent et souhaitent automatiser leur épargne.

Lisser les points d'entrée

En investissant régulièrement, l'investisseur achète parfois à des prix élevés, parfois à des prix plus bas.

Sur le long terme, cela permet d'obtenir un prix d'achat moyen, réduisant le risque d'entrer au mauvais moment. De plus, elle favorise une gestion disciplinée et évite les comportements émotionnels.

Faut-il privilégier certains types d'investissements à cet âge ?

Les grandes catégories d'actifs

À 25-30 ans, plusieurs classes d'actifs peuvent être envisagées :

Actions : fort potentiel de rendement, mais volatilité élevée

ETF : exposition diversifiée aux marchés mondiaux

Obligations : plus stables, mais rendement plus limité

Immobilier : investissement en direct ou via des supports collectifs

Produits d'épargne : utiles pour la sécurité, mais peu performants

Il n'existe pas de solution unique. Le choix dépend du profil de risque, des objectifs et de l'horizon d'investissement.

Diversification

La diversification est un principe fondamental. Elle consiste à répartir ses investissements entre différents actifs, zones géographiques et secteurs afin de réduire le risque global.

Par exemple, on pourra combiner actions américaines, européennes et émergentes ; associer actions et obligations ; intégrer une part d'immobilier.

La diversification ne garantit pas un gain, mais elle permet de limiter l'impact d'une mauvaise performance sur un actif spécifique.

Investir à 25-30 ans : l'essentiel à retenir

Investir à 25-30 ans repose avant tout sur deux piliers : la discipline et le temps. Il est essentiel d'investir régulièrement, de suivre une stratégie claire et d'éviter les décisions impulsives dictées par les émotions. Les mouvements de marché à court terme ne doivent pas remettre en cause une vision construite sur plusieurs années.

Les données montrent d'ailleurs que les investisseurs les plus performants sont souvent ceux qui restent investis sur la durée. À cet âge, le principal atout est le temps, qui permet de tirer pleinement parti des intérêts composés. Bien utilisé, l'investissement devient ainsi un levier efficace pour construire progressivement un patrimoine solide.