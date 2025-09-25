 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
1 000 € placés pendant 10 ans : combien sera rapporte vraiment ?
information fournie par Café de la Bourse 25/09/2025 à 08:13

graphiques crédits (Crédits: Pexels - Lukas)

Lorsqu'il s'agit d'épargne, deux approches dominent presque toujours : sécuriser son capital sur des supports garantis en capital ou viser davantage de performance en s'exposant aux marchés financiers. Mais sur une période longue, dix ans par exemple, la question n'est pas seulement de savoir combien rapporte un placement, mais de mesurer ce qu'il reste réellement une fois l'inflation prise en compte.
Pour évaluer concrètement cet impact, nous avons simulé un investissement unique de 1 000 €, placé au début de 2015 et conservé jusqu'à fin 2024, dans trois options très répandues : le Livret A, un fonds en euros représenté par la moyenne du marché et l'ETF iShares MSCI World EUR Hedged, qui suit les grandes actions mondiales tout en neutralisant le risque de change.

Combien valent 1 000 € investis en 2015, dix ans après ?

À la fin de l'année 2024, le Livret A a permis aux investisseurs d'obtenir 1 128,70 €. Mais, une fois l'inflation prise en compte, cette somme n'atteint plus que 941,90 €, soit une perte d'environ 6 % de pouvoir d'achat en 10 ans malgré un rendement nominal positif.

Du côté des fonds euros, la moyenne du marché permet d'atteindre 1 203,43 €, ce qui correspond à 1 004,28 € en termes réels. Ici, l'épargnant parvient tout juste à préserver son pouvoir d'achat sur 10 ans, grâce à des rendements légèrement supérieurs à ceux du Livret A sur la période.
L'ETF MSCI World EUR Hedged, enfin, affiche une tout autre performance. Malgré des années difficiles comme 2018 ou 2022, la valeur finale atteint 2 374,50 €, soit 1 981,56 € en euros constants, près du double de l'investissement initial en termes réels.

Ces résultats doivent toutefois être nuancés par plusieurs éléments.
La fiscalité n'a pas été intégrée, alors qu'elle réduirait mécaniquement les gains pour le fonds euros et l'ETF.
La moyenne retenue pour les fonds euros masque par ailleurs de fortes disparités entre les contrats, puisque les performances dépendent de la composition du fonds en euros, qu'il s'agisse de fonds classiques centrés sur les obligations ou de fonds plus dynamiques intégrant davantage d'actions ou d'actifs immobiliers.

De la même manière, si l'ETF Monde illustre le potentiel des actions internationales, rien ne garantit que les performances passées se reproduiront dans la décennie à venir.

Sécurité vs rendement : le dilemme de tout investisseur

La comparaison des trois placements sur 10 ans met en lumière un choix incontournable pour tout investisseur : faut-il privilégier la sécurité absolue au détriment du rendement, ou accepter davantage de risques pour faire fructifier son capital ?

Le Livret A, avec sa liquidité immédiate et sa garantie totale en capital, reste imbattable comme support de précaution. Pourtant, son rendement structurellement bas conduit à une lente érosion du pouvoir d'achat, comme le montre la perte réelle enregistrée sur la décennie écoulée.
Les fonds euros se positionnent quant à eux comme une alternative plus équilibrée. Ils n'ont pas généré de richesse significative, mais ils ont permis à l'épargnant de traverser dix années d'inflation en préservant quasiment l'équivalent de son capital en euros constants, tout en conservant une sécurité élevée.

Face à ces solutions prudentes, l'ETF Monde illustre ce que peut apporter une exposition de long terme aux marchés actions. Certes, l'investisseur doit parfois accepter des baisses impressionnantes, mais la trajectoire globale reste nettement positive sur 10 ans. Le placement a quasiment doublé en valeur réelle, démontrant que la volatilité à court terme s'efface lorsqu'on adopte un horizon d'investissement long.

Et pour 2025 : quelle allocation privilégier ?

Seuls les actifs risqués, comme les actions internationales, ont permis de battre durablement l'inflation et d'accroître le pouvoir d'achat de l'investisseur sur les 10 dernières années. Pour autant, il ne s'agit pas toujours de choisir entre sécurité et rendement, mais plutôt de combiner les deux de manière cohérente.

Le Livret A et les fonds euros conservent toute leur utilité comme socle de sécurité, garantissant la disponibilité de votre capital et une stabilité en période d'incertitude. En complément, une partie de votre capital investi dans un ETF Monde peut apporter une croissance du capital indispensable pour préserver et faire progresser votre patrimoine dans la durée.

En pratique, la clé réside dans la proportion attribuée à chaque support d'investissement qui dépend de l'horizon de placement, de la tolérance au risque et des objectifs financiers de chaque investisseur. Celui qui a besoin d'une épargne disponible pour des projets à court terme privilégiera logiquement les supports garantis, tandis qu'un investisseur orienté long terme devra accepter une part de volatilité pour bénéficier pleinement du potentiel des marchés actions.

Café de la Bourse : conseils boursiers, idées d'investissement, décryptage des produits financiers et analyses de valeurs : retrouvez nos informations claires, pédagogiques sur le site © Café de la Bourse Le présent article est rédigé par Café de la Bourse. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

