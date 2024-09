Le retour en grâce de la cuisine fermée en 2024

(Crédits: Unsplash - Sidekix Media)

La cuisine fermée n'est plus mal-aimée. L'année 2024 marque le retour en force de la cuisine fermée ou semi-fermée.

La cuisine ouverte serait-elle en passe de se faire détrôner par la cuisine fermée ? Depuis les années 80-90, la cuisine qui donne sur le salon, à l'américaine, avec îlot central, a occupé le devant de la scène mais, en 2024, la cuisine fermée ou semi-fermée opère un grand retour, selon les cuisinistes. Les inconvénients d'une cuisine ouverte commencent à primer sur ses avantages. « Cette configuration laisse passer toutes les odeurs et les bruits qui émanent de la cuisine », expose le cuisiniste Schmidt sur son blog . « Sans oublier que la cuisine ouverte vous oblige à ranger très régulièrement votre cuisine pour éviter une vue peu esthétique depuis le salon sur vos casseroles et vos assiettes sales », ajoute-t-il. Une cuisine ouverte impose aussi de partager le même rythme que les membres de sa famille. Faire la sieste dans le salon alors que le lave-vaisselle est en train de tourner peut s'avérer perturbant.

Même si la cuisine ouverte offre plus de convivialité , la cuisine fermée, longtemps boudée, s'invite de nouveau dans les logements des Français. « Le fait de séparer la cuisine du salon vous offre en effet une parfaite isolation des fumées de cuisson, des odeurs et des bruits. Vous pouvez ainsi cuisiner sans risque de déranger les autres membres de la famille ou d'imprégner votre mobilier des odeurs de vos plats. Dans le salon, vos tissus d'ameublement sont ainsi préservés et vous profitez d'un espace de détente plus cosy », met en avant le cuisiniste. Les peintures et la décoration du séjour sont mieux protégées.

Le cloisonnement des pièces permet de laisser les assiettes sales s'empiler et de fermer la porte lors d'un dîner sans que les invités soient accommodés des odeurs ou de la vue des ustensiles non lavés et non rangés. « Un de ses grands avantages est d'ailleurs de pouvoir lui imprimer un style différent de celui des autres pièces de la maison », expose Cuisine Plus . Avant d'ajouter: « Alors que la question du changement climatique est notre préoccupation commune, l'avantage d'une cuisine fermée est de pouvoir concentrer dans une seule pièce les augmentations de températures liées à la cuisson ».

Les cuisines semi-fermées avec un claustra, laissant passer la lumière, ou avec une verrière filtrant les odeurs et les bruits, ou encore avec un meuble de rangement, sont aussi tendances. Attention toutefois, la cuisine ouverte est plus simple à aménager qu'une cuisine fermée: « Vous pouvez plus librement choisir votre électroménager par exemple, dont l'encastrement ne se heurtera pas à la présence rédhibitoire d'un mu r », selon le cuisiniste Cuisinella. Même si la cuisine fermée fait son grand retour, la cuisine ouverte ne tombe toutefois pas en désuétude. Les deux modèles cohabitent. Près de la moitié des propriétaires déclarent opter pour un plan entièrement ouvert sans séparation (48%) et plus d'un tiers ouvrent davantage leur cuisine sur les pièces voisines lors de sa rénovation (38%), selon une étude de Houzz , site spécialisé dans l'architecture et la décoration d'intérieure, datant de février 2024.