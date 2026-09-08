Vols de voitures : ces dispositifs de protection que les automobilistes s’arrachent

Les ventes de boîtiers OBD ont progressé de 310 % en une année dans le Nord. Illustration. (Manfredrichter / Pixabay)

Grâce aux outils technologiques, les voleurs de voitures n'ont plus forcément besoin de forcer une serrure ou de casser une vitre. Ils utilisent désormais des appareils électroniques capables de contourner certains systèmes de sécurité. Face à cette menace, de nombreux automobilistes se tournent vers le boîtier OBD, un système antivol qui rencontre un succès grandissant, rapporte TF1 Info .

Vendu autour de 300 euros

Aujourd'hui, une voiture est volée toutes les quatre minutes en France, notamment grâce à l'évolution des techniques liées à l'électronique embarquée. Dans certains cas, les malfaiteurs peuvent connecter une tablette ou un ordinateur au véhicule afin de créer une clé numérique permettant son démarrage.

Et c'est justement cette manipulation que le boîtier OBD permettrait d'empêcher. Installé sur la voiture, il bloque la communication entre l'équipement utilisé par le voleur et l'ordinateur de bord. Prix du dispositif : autour de 300 euros. Dans le Nord, les ventes de ce boîtier ont progressé de 310 % en une année. Selon un professionnel de Wattrelos, aucun des 400 véhicules sur lesquels il a placé le boîtier n'a été dérobé en deux ans. « C'est vraiment ce qui marche le mieux » , a-t-il assuré.

Utiliser plusieurs équipements

Les automobilistes peuvent également installer un traceur GPS. Dissimulé dans l'habitacle, celui-ci permet de localiser le véhicule après sa disparition. Vendus jusqu'à 150 euros, ces appareils ont également vu leurs ventes bondir de 320 % dans la région. Certains n'hésitent pas à combiner plusieurs dispositifs à la fois pour limiter davantage les risques. On peut, par exemple, ajouter une solide canne antivol reliant le volant à une pédale. L'objectif est surtout de multiplier les obstacles afin de ralentir et décourager les voleurs.