Véhicules, trajets, distances… Comment les Français se rendent-ils au travail en 2026 ?

En moyenne, les Français mettent 24 minutes entre leur domicile et leur travail. Illustration. (Alessandro Avilés / Pexels)

Si la voiture reste le moyen de transport privilégié des Français pour effectuer leur trajet domicile-travail, leurs habitudes évoluent, tout comme leur vision de l'avenir. C'est ce qu'il ressort de l'étude annuelle du loueur Alphabet, réalisée en partenariat avec l'Ifop, rapporte Ouest-France .

Bientôt plus de véhicules électriques ?

Aujourd'hui, la voiture individuelle est utilisée dans 74 % des trajets entre le logement et le travail. Ce chiffre est néanmoins en baisse depuis neuf ans, date de la première enquête d'Alphabet sur le sujet. Il était ainsi de 81 % en 2017. La part des Français ayant recours à la voiture pour ces déplacements reste au-dessus de la moyenne dans les Pays de la Loire, la Bretagne et dans l’ex-région Poitou-Charentes, avec 82 %. Mais c'est toujours quatre points de moins qu'en 2025.

Si seuls 15 % des sondés disent utiliser une voiture hybride ou électrique, 60 % sont prêts à se tourner vers ce type de véhicule pour leur prochain achat, soit 8 % de plus que l'an passé. Près d'un quart (24 %) pourraient même choisir un modèle 100 % électrique, alors qu'ils n'étaient que 17 % en 2025. Ils sont également moins nombreux à vouloir opter pour une voiture essence ou diesel : de 45 % l'année dernière, ils sont passés à 38 %. Et si l'électrique attire toujours plus, c'est notamment à cause de la volatilité du prix du carburant. 28 % des personnes interrogées l'ont citée comme principale motivation, tandis que 73 % ont déclaré qu'elle influence leur décision.

17 km de distance moyenne

En moyenne, les Français mettent 24 minutes entre leur domicile et leur travail. La distance moyenne s'établit quant à elle à 17 km. Seuls 6 % d'entre eux dépassent les 40 km, soit trois points de moins en un an. 29 % estiment également que la mobilité de ces trajets impacte négativement leurs conditions de travail et leur qualité de vie. Plus généralement, de mauvaises conditions de déplacement influencent plus de deux tiers des sondés (73 %) sur leur choix de changer ou non d'entreprise.

Concernant les autres moyens de transport, plus d'un quart des Français (27 %) utilisent désormais le vélo et 6 % un deux ou trois-roues motorisé.