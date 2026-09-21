Une remise de 2 % en bitcoin sur le montant de vos courses : une première en France dans certains magasins U

Pour la première fois en France, des consommateurs peuvent recevoir un cashback en bitcoin en faisant leurs courses. (illustration) (MichaelWuensch / Pixabay)

Cumuler des bitcoins en faisant ses courses. C'est une première en France qui concerne les 5 900 sociétaires du groupe COOP Normandie-Picardie, rapporte BFM Business . A partir de ce lundi 21 septembre, ces consommateurs recevront « automatiquement » 2% de cashback en bitcoin dès 100 euros d'achat dans l'un des magasins exploités par cet organisme. Il s'agit de neuf points de vente de l'enseigne U situés en Seine-Maritime. Les bitcoins seront crédités sur l'application du groupe.

Une monnaie « résistante à l'inflation »

Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en France : Paymium. Elle « démontre que le bitcoin peut s'intégrer naturellement au quotidien des Français, au service de leur pouvoir d'achat » , estime Laetitia Zito, directrice générale de Paymium citée par BFM Business. Ralph Binginot, PDG du Groupe COOP Normandie-Picardie évoque de son côté « une monnaie décentralisée, coopérative et résistante à l'inflation » qui profitera à ses sociétaires.

Le système de cashback est très apprécié par les détenteurs de cryptomonnaies. Il existe par exemple des cartes crypto qui peuvent remplacer les cartes bancaires et permettre de bénéficier d'avantages à chaque paiement.